Атака по Україні: Арестович пояснив, чого добивається Путін

Радник Банкової переконаний, що Захід не залишить без реакції сьогоднішню атаку Росії по містах України

Метою сьогоднішньої атаки Росії по містах України є спроба створення більш вигідної переговорної позиції для держави-агресора. Росія намагається змусити Україну і світову спільноту піти на поступки. Таку думку вислови радник Офісу президента Олексій Арестович.

«Путін, як і очікувалося, дрібно мститься за підрив Кримського мосту, який ще невідомо хто підривав. Вони (росіяни – «Главком») б’ють зі стратегічних бомбардувальників, крилатими ракетами по енергетичній інфраструктурі України. Головна його ціль – поставити нас на коліна через, як вони люблять говорити, «заморожування». Мовляв, нехай українці замерзнуть, і тоді підуть на поступки. Все це ніщо інше, як створення більш вигідної переговорної позиції, переговори з позиції сили. Страждання мирного населення має змусити нашу владу, як здається Путіну, піти на поступки, а також змісити піти на поступки міжнародну спільноту. Але мені здається, що все буде навпаки», – сказав він.

Радник Банкової зазначив, що наразі невідомо, якою буде реакція Заходу на сьогоднішню атаку Росії, однак він переконаний, що реакція обов’язково буде.

Нагадаємо, росіяни масовано обстрілюють міста України 10 жовтня.

Як повідомлялося, у Києві вранці 10 жовтня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив, які цілі обрали рашисти під час обстрілу України сьогодні зранку, 10 жовтня.

Триває 229 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках, продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.