Масований обстріл України: Зеленський назвав головні цілі рашистів (відео)

Зеленський: «Вже на зараз 38 повітряних цілей збито»

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив, які цілі обрали рашисти під час обстрілу України сьогодні зранку, 10 жовтня.

«Українці! Українки! Ранок важкий. Маємо справу з терористами. Десятки ракет, іранські «Шахіди». У них дві мішені. Енергооб’єкти по всій країні. Київщина і Хмельниччина, Львів і Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житомирщина, Кіровоградщина, південь держави. Вони прагнуть паніки й хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні.

Друга мішень – це люди. Спеціально обрали такий час, такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди. Але. Ми – українці. Допомагаємо одне одному. Віримо в себе. Відновлюємо все зруйноване. Зараз можуть бути тимчасові перебої з електрикою, але ніколи не буде перебоїв із нашою впевненістю – впевненістю в перемозі.

Чому саме такі удари? Ворог хоче, щоб ми злякалися, щоб люди побігли. Але бігти ми можемо тільки вперед – і демонструємо це на полі бою. Так буде й надалі.

Працюють зараз рятувальники. Працює наша ППО. Вже на зараз 38 повітряних цілей збито. Сьогодні будьте, будь ласка, в укриттях. Завдяки допомозі наших військових, все буде нормально.

Завжди дотримуйтесь правил безпеки. І завжди памʼятайте: Україна була до того, як з’явився цей ворог, Україна буде й після нього. Слава Україні!», – заявив Зеленський.

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, зранку росіяни випустили по території України вже 75 ракет, 41 з них збили українські системи протиповітряної оборони.

Нагадаємо, росіяни масовано обстрілюють міста України 10 жовтня.

Як повідомлялося, у Києві вранці 10 жовтня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів: після восьмої і після девʼятої ранку. Перша серія вибухів була в Шевченківському та Соломʼянському районах. Також вибухи були в Соломʼянському районі.