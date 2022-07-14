Масштабна повітряна тривога: майже по всій Україні лунають сирени
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Окупанти запустили ракети з Чорного моря
Повітряна тривога оголошена майже по всіх підконтрольних Україні областях. ЗМІ повідомляють про запуск ракет з акваторії Чорного моря.
Над Одеською областю помічено проліт ракети.
Карта тривог зараз виглядає так:
Нагадаємо, триває 141-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Слов’янському напрямку та на Донеччині.
Про ситуацію в регіонах станом на ранок 14 липня читайте тут.
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