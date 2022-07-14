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рус
    Події в Україні

    Масштабна повітряна тривога: майже по всій Україні лунають сирени

    Масштабна повітряна тривога: майже по всій Україні лунають сирени
    фото ілюстративне

    Окупанти запустили ракети з Чорного моря

    Повітряна тривога оголошена майже по всіх підконтрольних Україні областях. ЗМІ повідомляють про запуск ракет з акваторії Чорного моря.

    Над Одеською областю помічено проліт ракети.

    Карта тривог зараз виглядає так:

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    Нагадаємо, триває 141-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Слов’янському напрямку та на Донеччині.

    Про ситуацію в регіонах станом на ранок 14 липня читайте тут.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Масштабна повітряна тривога: майже по всій Україні лунають сирени