Масштабна повітряна тривога: майже по всій Україні лунають сирени

Окупанти запустили ракети з Чорного моря

Повітряна тривога оголошена майже по всіх підконтрольних Україні областях. ЗМІ повідомляють про запуск ракет з акваторії Чорного моря.

Над Одеською областю помічено проліт ракети.

Карта тривог зараз виглядає так:

Нагадаємо, триває 141-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Слов’янському напрямку та на Донеччині.

Про ситуацію в регіонах станом на ранок 14 липня читайте тут.