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    Події в Україні

    На сході – повітряна тривога і вибухи в Харкові

    Перебувайте в укриттях до сигналу відбою небезпеки - На сході – повітряна тривога і вибухи в Харкові
    Перебувайте в укриттях до сигналу відбою небезпеки
    фото ілюстративне, з відкритих джерел

    У п’яти областях лунали сирени

    У Харкові вночі 7 липня прогриміло кілька потужних вибухів. В області оголосили повітряну тривогу. Про це повідомляє «Суспільне».

    Людей просять залишатися в укриттях.

    Офіційної інформації щодо ситуації наразі немає, сигналу відбою тривоги поки не оголошували.

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    Нагадаємо, напередодні рашисти гатили по Харкову: під вогнем навіть ті райони, в які раніше не прилітало.

    Крім того, у ніч на 6 липня у Харкові лунали вибухи.

    Також 6 липня на Сумщині окупанти накривали регіон із мінометів, «Градів» та ракетами

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    На сході – повітряна тривога і вибухи в Харкові