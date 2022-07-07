На сході – повітряна тривога і вибухи в Харкові

Перебувайте в укриттях до сигналу відбою небезпеки

У п’яти областях лунали сирени

У Харкові вночі 7 липня прогриміло кілька потужних вибухів. В області оголосили повітряну тривогу. Про це повідомляє «Суспільне».

Людей просять залишатися в укриттях.

Офіційної інформації щодо ситуації наразі немає, сигналу відбою тривоги поки не оголошували.

Нагадаємо, напередодні рашисти гатили по Харкову: під вогнем навіть ті райони, в які раніше не прилітало.

Крім того, у ніч на 6 липня у Харкові лунали вибухи.

Також 6 липня на Сумщині окупанти накривали регіон із мінометів, «Градів» та ракетами

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