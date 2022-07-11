В Одесі – тривога і вибухи
Перебувайте в укриттях
Удень 11 липня в Одесі була оголошена повітряна тривога. Згодом мешканці міста повідомили про вибухи.
Офіційної інформації щодо ситуації поки нема.
Мешканців Одеси просять не нехтувати сигналами тривоги і перебувати в укриттях.
Нагадаємо, удень стало відомо, що рашисти вдарили ракетами по Одещині. Окупанти випустили чотири ракети.
Не слід знімати на фото чи відео і викладати в мережу «прильоти», якщо такі є. Не ставайте коригувальниками ворожого вогню!
Тим часом ЗСУ на півдні «впевнено просуваються» – командування.
Також ЗСУ вразили ворожі склади боєприпасів в окупованому Токмаку (фото, відео) .