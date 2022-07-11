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    Новини

    В Одесі – тривога і вибухи

    Імовірно, працює протиповітряна оборона - В Одесі – тривога і вибухи
    Імовірно, працює протиповітряна оборона
    фото: Суспільне

    Перебувайте в укриттях

    Удень 11 липня в Одесі була оголошена повітряна тривога. Згодом мешканці міста повідомили про вибухи.

    Офіційної інформації щодо ситуації поки нема.

    Мешканців Одеси просять не нехтувати сигналами тривоги і перебувати в укриттях.

    Нагадаємо, удень стало відомо, що рашисти вдарили ракетами по Одещині. Окупанти випустили чотири ракети.

    Не слід знімати на фото чи відео і викладати в мережу «прильоти», якщо такі є. Не ставайте коригувальниками ворожого вогню!

    Тим часом ЗСУ на півдні «впевнено просуваються» – командування.

    Також ЗСУ вразили ворожі склади боєприпасів в окупованому Токмаку (фото, відео) .

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    Теги: росія окупанти Одеса війна Україна окупація #stoprussia
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    В Одесі – тривога і вибухи