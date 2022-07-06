На всій території України – повітряна тривога
Негайно в укриття!
Уночі 6 липня, за кілька хвилин до третьої години, на всій території України пролунали сирени повітряної тривоги.
Спочатку про небезпеку оголосили на півдні та сході України, а за кілька хвилин – уже у всіх регіонах, крім тимчасово окупованих територій.
Нагадаємо, доки не оголошено про відбій тривоги, слід перебувати в укриттях.
Не забувайте, знімати на відео «прильоти», якщо такі є, заборонено. Не ставайте коригувальниками ворожого вогню!
Незабаром після опівночі 6 липня у Харкові лунали вибухи, мешканці кажуть про пожежу.
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