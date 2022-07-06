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    На всій території України – повітряна тривога

    Не нехтуйте сигналами про небезпеку - На всій території України – повітряна тривога
    Не нехтуйте сигналами про небезпеку
    скріншот із додатка

    Негайно в укриття!

    Уночі 6 липня, за кілька хвилин до третьої години, на всій території України пролунали сирени повітряної тривоги.

    Спочатку про небезпеку оголосили на півдні та сході України, а за кілька хвилин – уже у всіх регіонах, крім тимчасово окупованих територій.

    Нагадаємо, доки не оголошено про відбій тривоги, слід перебувати в укриттях.

    Не забувайте, знімати на відео «прильоти», якщо такі є, заборонено. Не ставайте коригувальниками ворожого вогню!

    Незабаром після опівночі 6 липня у Харкові лунали вибухи, мешканці кажуть про пожежу.

    Надвечір 5 липня рашисти вчинили обстріл Хмельниччини: відомо, куди цілили окупанти (фото).

    Також Повітряні сили розповіли про «урожай» за добу: збито 10 крилатих ракет.

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    Теги: росія окупанти війна укриття Україна окупація #stoprussia
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    На всій території України – повітряна тривога