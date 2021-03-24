Масштабна пожежа на Закарпатті: горять декілька будинків (фото, відео)

Над ліквідацією пожежі працюють понад 30 вогнеборців

Сьогодні, 24 березня, виникла пожежа у двох багатоквартирних житлових будинках ЖК «Солотвинський» у с. Теребля Тячівского району на Закарпатті. Повідомлення про загорання надійшло до Служби порятунку о 15:06, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Закарпатській області.

Наразі на місці пожежі працюють шість одиниць техніки та понад 30 рятувальників із пожежно-рятувальних підрозділів міст Тячів, Виноградів, Хуст і смт Вишково.

Орієнтовна площа загорання становить 1200 кв. м.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Як повідомлялося, 24 березня під час пожежі у квартирі дев'ятиповерхового житлового будинку у м. Лозова Харківської області загинув трирічний хлопчик.