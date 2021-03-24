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    Масштабна пожежа на Закарпатті: горять декілька будинків (фото, відео)

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    Пожежа у будинках ЖК &laquo;Солотвинський&raquo; - Масштабна пожежа на Закарпатті: горять декілька будинків (фото, відео)
    Пожежа у будинках ЖК «Солотвинський»
    Фото: ДСНС

    Над ліквідацією пожежі працюють понад 30 вогнеборців

    Сьогодні, 24 березня, виникла пожежа у двох багатоквартирних житлових будинках ЖК «Солотвинський» у с. Теребля Тячівского району на Закарпатті. Повідомлення про загорання надійшло до Служби порятунку о 15:06, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Закарпатській області.

    Наразі на місці пожежі працюють шість одиниць техніки та понад 30 рятувальників із пожежно-рятувальних підрозділів міст Тячів, Виноградів, Хуст і смт Вишково.

    Орієнтовна площа загорання становить 1200 кв. м.

    За попередньою інформацією, постраждалих немає.

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    Масштабна пожежа на Закарпатті: горять декілька будинків (фото, відео)
    Масштабна пожежа на Закарпатті: горять декілька будинків (фото, відео)
    Масштабна пожежа на Закарпатті: горять декілька будинків (фото, відео)
    Масштабна пожежа на Закарпатті: горять декілька будинків (фото, відео)

    Як повідомлялося, 24 березня під час пожежі у квартирі дев'ятиповерхового житлового будинку у м. Лозова Харківської області загинув трирічний хлопчик.

    Теги: пожежа ДСНС Закарпаття рятувальники будинок
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