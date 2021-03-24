Трагедія на Харківщині: під час пожежі загинула дитина (фото)

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло трирічного хлопчика

Сьогодні, 24 березня, сталася пожежа у квартирі дев'ятиповерхового житлового будинку у м. Лозова Харківської області зі смертельними наслідками.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Інформація про загорання надійшла на номер «101» об 11:45.

До місця події було направлено 2 відділення служби порятунку на автоцистернах.

На момент прибуття вогнеборців було встановлено, що у кімнаті квартири на другому поверсі житлової багатоповерхівки горять меблі та домашні речі. Площа пожежі склала близько 15 кв. м.

Під час гасіння пожежі рятувальниками було виявлено тіло хлопчика, 2018 р.н. Інших двох мешканців оселі – матір,1987 р.н., та 65-річну бабусю загиблої дитини – вогнеборцям вдалось врятувати. Бригадою медиків їх було госпіталізовано до центральної районної лікарні з діагнозом отруєння чадним газом, опіки рук та верхніх дихальних шляхів.

О 12:35 пожежу було повністю ліквідовано.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.