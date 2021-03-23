Пожежі в Одеській області: двоє людей загинули

Під час розбору пошкоджених конструкцій будинку рятувальники виявили двох загиблих людей

До ліквідації пожежі залучали 23 рятувальників та 6 пожежних машин

Під час гасіння пожежі в приватному будинку в селі Щербанка Роздільнянського району рятувальники виявили тіла двох загиблих людей. Про таке повідомили в пресслужбі ДСНС в Одеській області.

Повідомлення про займання будинку надійшло до ДСНС о 01:15 23 березня. Пожежу локалізували о 02:50, а о 03:50 повністю загасили на площі 40 квадратних метрів. Під час розбору пошкоджених конструкцій будинку рятувальники виявили двох загиблих людей. Причини смерті та займання наразі встановлюють.

Ще один приватний будинок спалахнув у провулку Юннатів в Одесі. До рятувальників звернулися о 00:58 23 березня.

На місці працівники ДСНС встановили, що займання сталося на горищі будинку. Надзвичайники локалізували пожежу о 01:27 та о повністю 01:34 загасили. Вогонь пошкодив перекриття даху житлового будинку на площі 10 квадратних метрів.

Під час пожежі ніхто не травмувався, запевнили в пресслужбі. За версією рятувальників, ймовірною причиною пожежі є коротке замкнення електромережі в перекритті даху будинку. До ліквідації пожежі залучали 23 рятувальників та 6 пожежних машин.

Нагадаємо, в Одесі сьогодні під час ліквідації пожежі у двоповерховому приватному будинку загинув рятувальник.