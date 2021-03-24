На київському лівобережжі ліквідовано пожежу у девʼятиповерхівці (відео)

В Деснянському районі Києва в одній з квартир багатоповерхівки спалахнула пожежа

Вогнем пошкоджено сусідні квартири та дах будинку

У вівторок, 23 березня, у девʼятиповерховому будинку по вулиці Мілютенка, 11/1, що у Деснянському районі столиці, спалахнула пожежа. Відповідне відео було опублікувано у Facebook-пабліку «Київ Оперативний».

Зазначається, що горіла квартира на дев'ятому поверсі.

Як пише Hyser, вогонь перекинувся на сусідню квартиру, і, судячи з опублікованих відео, пошкоджено дах будинку.

У Головному управлінні ДСНС у Києві, повідомляють, що жертв та постраждалих в результаті пожежі немає: «На момент виникнення пожежі господарі знаходились вдома. Почувши запах диму, який ширився по кімнатам, вони помітили полум'я на власному балконі та негайно покинули приміщення… Причину пожежі встановлюватиме слідство».

За інформацією рятівників, їм вдалося швидко «ліквідувати пожежу запобігши розповсюдження вогню на саму квартиру».

Раніше було оприлюднено відео пожежі, яка сталася у приватному секторі на Осокорках увечері в неділю. Дим від палаючого будинку було видно з різних куточків міста.