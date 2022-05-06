Мендель поділилася знімком із весілля (фото)

Мендель довго тримала в секреті ім'я коханого чоловіка та публікувала загадкові фото з ним

Нещодавно експрес секретарка Зеленського розсекретила свого таємного коханого

Колишня прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель поділилася весільним знімком. Фото вона публікувала у Twitter.

First wedding in released Bucha pic.twitter.com/K8AtRuesAb — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) May 5, 2022

Щоправда, до вінця стала не сама Мендель. На знімку – Андрій та Вікторія. Це перша пара, яка обмінялась обітницями у відновленій будівлі Бучанського відділу ДРАЦС, повідомляє Верховна Рада України.

Нещодавно Юлія Мендель показала свого таємного коханого. Ним виявився Павло Кухта. Він – колишній перший заступник міністра міністерства розвитку економіки, а нині політичний експерт.

раніше ЗМІ повідомили, що Мендель і 36-річний Кухта «перебувають у стосунках уже давно».

У «Вікіпедії» зазначено, що Павло Кухта має дружину Катерину Василівну Кухту, а також дочку Ярослава Кухту.