Мендель поділилася знімком із весілля (фото)
Нещодавно експрес секретарка Зеленського розсекретила свого таємного коханого
Колишня прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель поділилася весільним знімком. Фото вона публікувала у Twitter.
First wedding in released Bucha pic.twitter.com/K8AtRuesAb— Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) May 5, 2022
Щоправда, до вінця стала не сама Мендель. На знімку – Андрій та Вікторія. Це перша пара, яка обмінялась обітницями у відновленій будівлі Бучанського відділу ДРАЦС, повідомляє Верховна Рада України.
Нещодавно Юлія Мендель показала свого таємного коханого. Ним виявився Павло Кухта. Він – колишній перший заступник міністра міністерства розвитку економіки, а нині політичний експерт.
раніше ЗМІ повідомили, що Мендель і 36-річний Кухта «перебувають у стосунках уже давно».
У «Вікіпедії» зазначено, що Павло Кухта має дружину Катерину Василівну Кухту, а також дочку Ярослава Кухту.
Також Мендель розказала про своє кохання у найдрібніших деталях. Також Мендель подякувала за кохання загадковому чоловіку.
Нагадаємо, Мендель опублікувала загадкове фото з чиєюсь рукою.