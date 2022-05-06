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    Події в Україні

    Мендель поділилася знімком із весілля (фото)

    Мендель довго тримала в секреті ім'я коханого чоловіка та публікувала загадкові фото з ним&nbsp; - Мендель поділилася знімком із весілля (фото)
    Мендель довго тримала в секреті ім'я коханого чоловіка та публікувала загадкові фото з ним 
    фото: instagram.com/iuliia_mendel

    Нещодавно експрес секретарка Зеленського розсекретила свого таємного коханого

    Колишня прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель поділилася весільним знімком. Фото вона публікувала у Twitter.

    Щоправда, до вінця стала не сама Мендель. На знімку – Андрій та Вікторія. Це перша пара, яка обмінялась обітницями у відновленій будівлі Бучанського відділу ДРАЦС, повідомляє Верховна Рада України.

    Нещодавно Юлія Мендель показала свого таємного коханого. Ним виявився Павло Кухта. Він – колишній перший заступник міністра міністерства розвитку економіки, а нині політичний експерт.

    раніше ЗМІ повідомили, що Мендель і 36-річний Кухта «перебувають у стосунках уже давно».

    У «Вікіпедії» зазначено, що Павло Кухта має дружину Катерину Василівну Кухту, а також дочку Ярослава Кухту.

    Також Мендель розказала про своє кохання у найдрібніших деталях. Також Мендель подякувала за кохання загадковому чоловіку.

    Нагадаємо, Мендель опублікувала загадкове фото з чиєюсь рукою.

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    Теги: росія окупанти ЗМІ Верховна Рада війна весілля Україна Twitter Юлія Мендель окупація #stoprussia
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    Мендель поділилася знімком із весілля (фото)