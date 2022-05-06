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    Звернення Зеленського до двох сильних народів (відео)

    Зеленський записав нове звернення до українців<br /><br /> - Звернення Зеленського до двох сильних народів (відео)

    Зеленський записав нове звернення до українців

    фото: Офіс президента

    Зеленський записав звернення до учасників благодійного вечора Brave, народу України та народу Великої Британії

    Президент Володимир Зеленський звернувся до українців після 71 дня війни. Відповідне відео Зеленський опублікував на своїх офіційних сторінках.

    Президент сьогодні об'єднав звернення до двох сильних народів: народу України та народу Великої Британії, виступаючи на благодійному вечорі Brave.

    «Якби всі у світі – чи хоча б переважна більшість – були такими ж незламними, сміливими й лідерськими, як Україна та Британія, то, я впевнений, ми б уже покінчили із цією війною та відновили мир на всій нашій звільненій території для всіх наших людей. Але ми ще маємо боротися. Як сказав Борис Джонсон, звертаючись до Верховної Ради позавчора, ми ще пишемо одну з найбільш переможних глав нашої історії», - заявив Зеленський.

    «Якби всі у світі – чи хоча б переважна більшість – були такими ж незламними, сміливими й лідерськими, як Україна та Британія, то, я впевнений, – ми б уже покінчили із цією війною та відновили мир на всій нашій звільненій території для всіх наших людей. Але ми ще маємо боротися. Як сказав Борис Джонсон, звертаючись до Верховної Ради позавчора, ми ще пишемо одну з найбільш переможних глав нашої історії», - зазначив президент.

    Нагадаємо, 3 травня глава уряду Великої Британії Борис Джонсон виступив у Верховній Раді. Він заявив, що Україна переможе у війні проти Росії.
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    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна президент окупація Борис Джонсон #stoprussia
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    Звернення Зеленського до двох сильних народів (відео)