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    Події в Україні

    «Азов» знищив БМП окупантів із цинічним написом (фото)

    Українські захисники знищили БМП разом із окупантами - «Азов» знищив БМП окупантів із цинічним написом (фото)
    Українські захисники знищили БМП разом із окупантами
    фото: Андрій Білецький/Telegram

    Техніка рашистів відтепер слугуватиме українським захисникам

    Бійці окремого полку спеціального призначення «Азов» Київ знищили екіпаж бойової машини піхоти ворогів. Про це повідомив лідер Азовського руху Андрій Білецький.

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    «Азов» знищив БМП окупантів із цинічним написом (фото)
    «Азов» знищив БМП окупантів із цинічним написом (фото)
    «Азов» знищив БМП окупантів із цинічним написом (фото)
    «Азов» знищив БМП окупантів із цинічним написом (фото)
    «Азов» знищив БМП окупантів із цинічним написом (фото)

    «На техніці з абсолютно цинічним підписом «Zа детей» вони вбивали мирних українців. Тепер росіяни гнитимуть в землі, а їхня техніка воюватиме на боці України», – написав Білецький.

    Нагадаємо, у селі Рудня-Тальська Вишгородського району Київщини виявлено тіла двох чоловіків 22-х та 23 років, жорстоко вбитих окупантами.

    Наразі тіла молодиків забрали родичі для перепоховання у селі Мирча Бучанського району.

    Як повідомлялося, правоохоронці встановили особу першого підозрюваного у звірствах, вчинених російськими військовими в Бучі Київської області.

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    Теги: росія окупанти Київ війна Азов машини Україна Андрій Білецький окупація #stoprussia
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    «Азов» знищив БМП окупантів із цинічним написом (фото)