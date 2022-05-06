«Азов» знищив БМП окупантів із цинічним написом (фото)

Техніка рашистів відтепер слугуватиме українським захисникам

Бійці окремого полку спеціального призначення «Азов» Київ знищили екіпаж бойової машини піхоти ворогів. Про це повідомив лідер Азовського руху Андрій Білецький.

«На техніці з абсолютно цинічним підписом «Zа детей» вони вбивали мирних українців. Тепер росіяни гнитимуть в землі, а їхня техніка воюватиме на боці України», – написав Білецький.

Нагадаємо, у селі Рудня-Тальська Вишгородського району Київщини виявлено тіла двох чоловіків 22-х та 23 років, жорстоко вбитих окупантами.

Наразі тіла молодиків забрали родичі для перепоховання у селі Мирча Бучанського району.

Як повідомлялося, правоохоронці встановили особу першого підозрюваного у звірствах, вчинених російськими військовими в Бучі Київської області.

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