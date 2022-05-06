Зеленський розповів про «російський комплімент» у день виступу Джонсона в Раді

Росію дратує наша близькість – України та Британії

У день, коли прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, виступав Верховній Раді, російська армія завдала по Україні 15 ракетних ударів. Про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму вечірньому зверненні.

«Російські війська сьогодні, як і кожного дня протягом цієї війни, продовжували бомбардування наших міст і наших людей. Наприклад, моя традиційна ранкова нарада з військовими, з керівництвом війська, з урядовцями та дипломатами пройшла під звуки сирени повітряної тривоги. Ось така наша реальність. Ракетні удари кожного дня», - сказав президент.

Він зазначив, що у день, коли прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, виступав Верховній Раді, російська армія завдала по Україні 15 ракетних ударів.

«Позавчора – у день, коли ти, Борисе, виступав у нашому парламенті, у цей день російська армія завдала по Україні 15 ракетних ударів. І це можна назвати певним «російським компліментом» твоїй блискучій промові та нашій плідній міждержавній співпраці. Бо вчора таких ударів було тільки сім. Очевидно, що Росію дратує наша близькість – України та Британії. А отже, це точно означає, що ми дійсно потужно захищаємо свободу у Європ», - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, 3 травня глава уряду Великої Британії Борис Джонсон виступив у Верховній Раді. Він заявив, що Україна переможе у війні проти Росії.