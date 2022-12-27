Вілкул похизувався нагородою від Залужного

Вілкул: «Для мене це дуже велика честь та оцінка роботи всієї криворізької команди»

Очільника Військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула нагородили нагрудним знаком від імені головнокомандувача ЗСУ. Валерія Залужного Про це мер написав у Facebook.

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«Дякую, пане головнокомандувачу! Для мене це дуже велика честь та оцінка роботи всієї криворізької команди. Служимо українському народові», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що Кривий Ріг часто перебуває під обстрілами окупантів. Туди неодноразово влучали російські ракети.

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Нагадаємо, триває 307-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Диліївка, Красногорівка, Водяне, Веселе, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.