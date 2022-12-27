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ЗСУ знищили на Запоріжжі базу окупантів із ФСБшниками – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ знищили на Запоріжжі базу окупантів із ФСБшниками – Генштаб
За добу Сили оборони України уразили чотири пункти управління окупантів
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 27 грудня

Триває 307-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Диліївка, Красногорівка, Водяне, Веселе, Мар’їнка і Побєда на Донеччині. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 27 грудня.

Минулої доби противник завдав два ракетних удари та здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, ворог зберігає військову присутність вздовж державного кордону, ознак формування його наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському напрямку обстріляно райони Винторівки, Манухівки, Рижівки та Ворожби Сумської області.

На Слобожанському напрямку вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Глибоке, Красне, Стариця, Огірцеве, Новомлинськ, Дворічна та Куп’янськ Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обстрілював з танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Берестове, Тавільжанка, Табаївка, Крохмальне і Першотравневе на Харківщині; Новоселівське, Стельмахівка, Коломийчиха, Першотравневе і Площанка Луганської області та Ямполівка, Торське, Діброва і Григорівка на Донеччині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник завдав вогневого ураження по районах понад 25 населених пунктів. Зокрема це - Білогорівка, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Водяне, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку постраждали Пречистівка, Золота Нива і Велика Новосілка на Донеччині.

На Запорізькому напрямку з мінометів та ствольної артилерії обстріляно райони Темирівки, Ольгівського, Полтавки, Малої Токмачки, Новоданилівки, Новоандріївки та Плавнів Запорізької області.

На Херсонському напрямку від обстрілів окупантів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Берислав, Веселе, Садове, Антонівка і Станіслав Херсонської області та місто Херсон.

Успіхи ЗСУ

25 грудня наші воїни уразили зосередження живої сили російських загарбників біля Новобілозерки Василівського району Запорізької області. Втрати противника склали до 100 військовослужбовців мертвими та пораненими. Серед них 15 співробітників федеральної служби безпеки РФ.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала удару по району зосередження окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України, в той же час, уразили чотири пункти управління та шість районів зосередження живої сили противника.

Теги: війна росія окупанти Україна ЗСУ

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