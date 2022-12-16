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Врятувала ванна: мешканці Кривого Рогу розповіли, як дивом вижили під час атаки

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Врятувала ванна: мешканці Кривого Рогу розповіли, як дивом вижили під час атаки
На місці зруйнованого будинка у Кривому Розі триває рятувальна операція 
фото: Валентин Резніченко /Telegram

Під завалами загинуло троє людей 

Мешканка Кривого Рогу розповіла, що їй дивом вдалося врятуватися під час масованого обстрілу сьогодні, 16 грудня. Про це повідомляє Telegram-канал «СвоЇ | Кривий Ріг». Жінка, що представилася Ніною Григорівною, пояснила, що зайшла у ванну, а за кілька хвилин пролунав вибух.

«У кухні все грохнуло. Якби я там стояла, мене б там придавило, бо все вилетіло: з рамами, з усім, і люстра, і все летіло. Дві хвилини, як я зайшла у ванну, я до стоматолога збиралася...  У ванній теж кахель пішов, хоча я осторонь стояла», – у сльозах розповіла криворіжанка. 

Ще один чоловік теж поділився моторошними подробицями: після обстрілу чув крики та стогін постраждалих.

«Тільки сів на диван, і в цей момент – вибух, винесло мені тут. Я відразу не зрозумів, що [відбулося], пішов, як глянув – жах! Нічого не залишилося», – пояснив мешканець Кривого Рогу Олександр Іванович.

Ще одна мешканка будинку розповіла, що її син щойно встиг поснідати, як вибуховою хвилею зруйнувало кухню.

Нагадаємо, під час масованого обстрілу українських міст після влучення ракети у Кривому Розі обрушився під'їзд і загинуло троє мешканців: загинуло подружжя та 64-річна жінка. Півторарічну дитину пари наразі шукають під завалами.

Також внаслідок ракетного удару, який вранці завдали по Україні російські військові, у Кривому Розі було повністю зруйновано об'єкт енергетичної інфраструктури. 

Сьогодні, 16 грудня, рашисти вкотре здійснили масштабну ракетну атаку по Україні. По всій Україні запроваджено аварійні відключення електроенергії через влучання ворожих ракет в енергооб'єкти у кількох областях України. 

Відомо про пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури на сході та півдні України. Наразі повністю знеструмлено Харків, у місті припинено водо- та теплопостачання. 

Як відомо, в Україні внаслідок останньої ракетної атаки росіян пошкоджено приблизно дев'ять об'єктів генерації.Втрачено 50% споживання об'єднаної енергосистеми, оголошено про надзвичайну ситуацію. 

Теги: вибух чоловік Кривий Ріг

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