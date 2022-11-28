Вечірній терор рашистів: Кривий Ріг опинився під обстрілами

Російські окупанти продовжують тероризувати українські міста

Російські загарбники обстріляли Кривий Ріг, у місті лунають вибухи. Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

Відзначимо, що у Дніпропетровській області та декількох суміжних областях оголошено повітряну тривогу. Місцевим жителям необхідно пройти в укриття.

Раніше повідомлялось про серію вибухів у Дніпрі.

Окрім Дніпропетровщини, під загрозою обстрілів також опинилися Полтавщина, Харківщина та території Кіровоградської області.

Нагадаємо, Генштаб повідомляв, що ворог утримує в готовності кораблі-носії крилатих ракет.

Також британська розвідка повідомила, чим рашисти переважно обстрілюють Херсон.

Нагадаємо, триває 278-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України. Триває переміщення особового складу та військової техніки ворога для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. Очікується перекидання окремих підрозділів противника з території республіки Білорусь після набуття ними бойових спроможностей.