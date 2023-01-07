Мережа відреагувала мемами на фото одіозного Паші Мерседеса
Знімок митрополита Павла, що сиротинкою стоїть під знаком «Пред’явіть перепустку», розсмішив українців
У Києво-Печерській Лаврі, де відбувається перше різдвяне богослужіння ПЦУ, зібралася велика черга на вхід. Серед людей було помічено скандально відомого намісника Києво-Печерської лаври митрополита УПЦ МП Павла (Пашу Мерседеса), проти якого було введено санкції РНБО. Відповідне фото опублікували в соцмережах.
На знімок митрополита Павла, що сиротинкою стоїть під знаком «Пред’явіть перепустку» мережа відреагувала мемами.
Так, українці жартують, що Паша Мерседес не пройшов верифікацію, тому його не пустили на територію Лаври.
Нагадаємо, сьогодні, 7 січня, митрополит Київський і всієї України УПЦ/ПЦУ Епіфаній розпочав святкову службу в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.
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