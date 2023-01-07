Мережа відреагувала мемами на фото одіозного Паші Мерседеса

Знімок, який змусив українців вправлятися у дотепах

Знімок митрополита Павла, що сиротинкою стоїть під знаком «Пред’явіть перепустку», розсмішив українців

У Києво-Печерській Лаврі, де відбувається перше різдвяне богослужіння ПЦУ, зібралася велика черга на вхід. Серед людей було помічено скандально відомого намісника Києво-Печерської лаври митрополита УПЦ МП Павла (Пашу Мерседеса), проти якого було введено санкції РНБО. Відповідне фото опублікували в соцмережах.

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На знімок митрополита Павла, що сиротинкою стоїть під знаком «Пред’явіть перепустку» мережа відреагувала мемами.

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Так, українці жартують, що Паша Мерседес не пройшов верифікацію, тому його не пустили на територію Лаври.

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Нагадаємо, сьогодні, 7 січня, митрополит Київський і всієї України УПЦ/ПЦУ Епіфаній розпочав святкову службу в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.