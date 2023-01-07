Історична подія. Різдвяна служба ПЦУ у Києво-Печерській лаврі: пряма трансляція

Раніше митрополит Епіфаній не мав змоги проводити богослужіння в Києво-Печерській лаврі

Це перше богослужіння ПЦУ на території однієї із основних християнських святинь України

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній 7 січня розпочав Богослужіння з нагоди Різдва Христового в Успенському соборі Києва. Це перша в історії літургія предстоятеля автокефальної ПЦУ в Києво-Печерській лаврі. Про це повідомляє кореспондент Главкому.

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Успенський собор історично вважається головним храмом Києво-Печерської лаври.

Це перше богослужіння Православної церкви України в Успенському соборі на території Києво-Печерської лаври. Раніше богослужіння у Різдво в Успенському соборі проводила виключено УПЦ московського патріархату старослов’янською або російською мовами.

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Православна церква України вперше за багато років здійснить службу у Лаврі українською мовою.

Для уникнення провокацій територію верхньої Київсько-Печерської Лаври охороняють близько трьох тисяч представників силових структур. При цьому усі, хто бажає взяти участь у богослужінні, повинні мати при собі посвідчення особи. На вході подвійна перевірка, також через рамку. Також на територію Лаври заборонено приносити їжу, воду та напої, парасолі та інші подібні предмети.

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Нагадаємо, напередодні стало відомо, що 7 січня 2023 року митрополит Київський і всієї України УПЦ/ПЦУ Епіфаній звершить святкову службу в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

Натомість УПЦ МП заявила, що митрополит Епіфаній не має дозволу на службу в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

Як повідомлялося раніше, Києво-Печерський заповідник заявив, що не продовжуватиме орендний договір з УПЦ МП на користування Успенським собором і Трапезним храмом лаври. Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) закликав президента Володимира Зеленського не забирати в УПЦ МП храми на території лаври, які були в неї в оренді. Він записав відеозвернення, у якому поскаржився, що УПЦ не отримала письмового повідомлення про припинення оренди з 1 січня. Однак відповіді від глави держави не дочекався.

22 листопада Служба безпеки України провела обшуки на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві.