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Історична подія. Різдвяна служба ПЦУ у Києво-Печерській лаврі: пряма трансляція

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Історична подія. Різдвяна служба ПЦУ у Києво-Печерській лаврі: пряма трансляція
Раніше митрополит Епіфаній не мав змоги проводити богослужіння в Києво-Печерській лаврі
фото: glavcom.ua

Це перше богослужіння ПЦУ на території однієї із основних християнських святинь України

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній 7 січня розпочав Богослужіння з нагоди Різдва Христового в Успенському соборі Києва. Це перша в історії літургія предстоятеля автокефальної ПЦУ в Києво-Печерській лаврі. Про це повідомляє кореспондент Главкому.

Успенський собор історично вважається головним храмом Києво-Печерської лаври.

Це перше богослужіння Православної церкви України в Успенському соборі на території Києво-Печерської лаври. Раніше богослужіння у Різдво в Успенському соборі проводила виключено УПЦ московського патріархату старослов’янською або російською мовами.

Православна церква України вперше за багато років здійснить службу у Лаврі українською мовою.

Для уникнення провокацій територію верхньої Київсько-Печерської Лаври охороняють близько трьох тисяч представників силових структур.  При цьому усі, хто бажає взяти участь у богослужінні, повинні мати при собі посвідчення особи. На вході подвійна перевірка, також через рамку. Також на територію Лаври заборонено приносити їжу, воду та напої, парасолі та інші подібні предмети. 

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що 7 січня 2023 року митрополит Київський і всієї України УПЦ/ПЦУ Епіфаній звершить святкову службу в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

Натомість УПЦ МП заявила, що митрополит Епіфаній не має дозволу на службу в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

Як повідомлялося раніше, Києво-Печерський заповідник заявив, що не продовжуватиме орендний договір з УПЦ МП на користування Успенським собором і Трапезним храмом лаври. Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) закликав президента Володимира Зеленського не забирати в УПЦ МП храми на території лаври, які були в неї в оренді. Він записав відеозвернення, у якому поскаржився, що УПЦ не отримала письмового повідомлення про припинення оренди з 1 січня. Однак відповіді від глави держави не дочекався.

22 листопада Служба безпеки України провела обшуки на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві.

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