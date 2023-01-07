Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Лаврі кияни колядують для перемоги (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Лаврі кияни колядують для перемоги (відео)
фото: glavcom.ua

Кияни колядують в час війни, тому всі святкові побажання, і весь збір у традиційний колядницький міх - для наших воїнів, для армії, для перемоги

Сьогодні на територитоії Києво-Печерської лаври лунали колядки. Організатором виступила спільнота «Київська коляда» Кореспондент «Главкома» зробив відео виконання колядок.

До святкового дійства долучились усі пошановувачі давньої традиції.

«Традиційно колядують в кожній хаті, чи біля кожних воріт і дверей. Але у великому місті це зробити складно, тому вже декілька років поспіль ми колядуємо в метро та на площах в Києві», – розповіли учасники спільноти.

А ще кияни склали нове вінчування до господарів – тих, хто слухає колядку.

«Колядуємо ми вам – завдяки захисникам, захист нашої родини – Збройні Сили України. Попереду незворушний, славний отаман Залужний! Колядуєм, просим в Бога, щоб здійснилась перемога, кожний хай допомагає – Христос ся рождає. Славімо його!», – йдеться у вінчуванні.

Кияни зазначають, що колядують в час війни, тому всі святкові побажання, і весь збір у традиційний колядницький міх - для наших воїнів, для армії, для перемоги.

Окрім дорослих біля Лаври колядував гурт дітей різного віку. 

Нагадаємо, вперше за кілька століть представники ПЦУ на чолі з митрополитом Київським та всієї України Епіфанієм молились у день Різдва Христового в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. 

На святкову літургію прийшло чимало людей. Навколо Лаври та всередині неї чергувало багато поліцейських, а перед входом були встановлені рами з металошукачами. Люди біля входу чекали, доки пройдуть усі межі безпеки та зможуть потрапити всередину.

Серед натовпу у черзі було помічено скандально відомого намісника Києво-Печерської лаври митрополита УПЦ МП (Пашу Мерседеса), проти якого було введено санкції РНБО.

Успенський собор був заповнений людьми, місця вистачило не всім – деякі стояли на вулиці, незважаючи на мороз.

Епіфаній на богослужінні в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври висловив упевненість у перемозі України у війні з РФ. Він заявив, що історія Різдва в християнстві має паралелі з повномасштабною війною Росії проти України.

«Ці міркування особливо відлунюють у наших серцях у час найважчих випробувань війною, які переживає наш український народ. Ми не бажали цієї війни... Понад три десятиліття тому ми вирвалися з багатовікового рабства, скинули ярмо, стали незалежними, розпочали будівництво власної суверенної держави. Ті, хто тримали нас у неволі, не могли стерпіти наших досягнень і успіху. Диявольські злоба та заздрість спонукали їх розпочати війну, але в ній вони обов’язково зазнають поразки, адже правда на нашій стороні», – сказав він.

Зазначимо, що митрополит Епіфаній не став поминати патріарха РПЦ Кирила під час різдвяної служби.

Як повідомлялося раніше, Києво-Печерський заповідник заявив, що не продовжуватиме орендний договір з УПЦ МП на користування Успенським собором і Трапезним храмом лаври. Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) закликав президента Володимира Зеленського не забирати в УПЦ МП храми на території лаври, які були в неї в оренді. Він записав відеозвернення, у якому поскаржився, що УПЦ не отримала письмового повідомлення про припинення оренди з 1 січня. Однак відповіді від глави держави не дочекався.

22 листопада Служба безпеки України провела обшуки на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві.

Читайте також:

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Митрополит Епіфаній проводить Богослужіння з нагоди Різдва Христового в Успенському соборі Києва
Епіфаній не став поминати патріарха Кирила під час різдвяної служби у Лаврі (відео)
Сьогодні, 11:32
Митрополит Епіфаній провів Богослужіння з нагоди Різдва Христового в Успенському соборі Києва
Епіфаній згадав про війну під час Різдвяної служби
Сьогодні, 12:10
З Різдвом Христовим 2023: яскраві листівки та привітання
З Різдвом Христовим 2023: яскраві листівки та привітання
Сьогодні, 08:25

Новини

У Лаврі кияни колядують для перемоги (відео)
У Лаврі кияни колядують для перемоги (відео)
Гендиректор Yasno спрогнозував, яка ситуація зі світлом буде в Києві на вихідних
Гендиректор Yasno спрогнозував, яка ситуація зі світлом буде в Києві на вихідних
Принеси російську книгу на переробку: у Києві стартувала акція (фото)
Принеси російську книгу на переробку: у Києві стартувала акція (фото)
Масштабна повітряна тривога: столична влада заспокоїла українців
Масштабна повітряна тривога: столична влада заспокоїла українців
На Київ насуваються морози: як готується столична влада
На Київ насуваються морози: як готується столична влада
У лікарні померла жінка, яка постраждала під час обстрілу Києва
У лікарні померла жінка, яка постраждала під час обстрілу Києва

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Фото дня з Лаври. Трагедія одіозного митрополита Павла
48K
З Різдвом Христовим 2023: яскраві листівки та привітання
26K
Надання Україні військової допомоги від США: ISW пояснив, чому мовчить Путін
19K
«Епіфаній – біс і розкольник». Шокуюче різдвяне звернення митрополита Павла з Лаври
15K
Скандал тижня. Навіщо Ізраїль дав ляпаса Україні?
11K
7 січня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Новини

Десятки обстрілів і 14 ворожих атак: Генштаб розповів про «перемир’я» окупантів
Сьогодні, 06:58
ДБР досі не закрило справу проти Порошенка за Томос, яку ініціював Портнов
Вчора, 13:00
ЗСУ збили ворожі літак та гелікоптер і відбили всі атаки окупантів – Генштаб
Вчора, 07:13
Наступ окупантів на двох напрямках провалився – Генштаб
5 сiчня, 07:16
Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
3 сiчня, 21:00
ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
2 сiчня, 07:10

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту