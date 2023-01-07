У Лаврі кияни колядують для перемоги (відео)
Кияни колядують в час війни, тому всі святкові побажання, і весь збір у традиційний колядницький міх - для наших воїнів, для армії, для перемоги
Сьогодні на територитоії Києво-Печерської лаври лунали колядки. Організатором виступила спільнота «Київська коляда» Кореспондент «Главкома» зробив відео виконання колядок.
До святкового дійства долучились усі пошановувачі давньої традиції.
«Традиційно колядують в кожній хаті, чи біля кожних воріт і дверей. Але у великому місті це зробити складно, тому вже декілька років поспіль ми колядуємо в метро та на площах в Києві», – розповіли учасники спільноти.
А ще кияни склали нове вінчування до господарів – тих, хто слухає колядку.
«Колядуємо ми вам – завдяки захисникам, захист нашої родини – Збройні Сили України. Попереду незворушний, славний отаман Залужний! Колядуєм, просим в Бога, щоб здійснилась перемога, кожний хай допомагає – Христос ся рождає. Славімо його!», – йдеться у вінчуванні.
Кияни зазначають, що колядують в час війни, тому всі святкові побажання, і весь збір у традиційний колядницький міх - для наших воїнів, для армії, для перемоги.
Окрім дорослих біля Лаври колядував гурт дітей різного віку.
Нагадаємо, вперше за кілька століть представники ПЦУ на чолі з митрополитом Київським та всієї України Епіфанієм молились у день Різдва Христового в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.
На святкову літургію прийшло чимало людей. Навколо Лаври та всередині неї чергувало багато поліцейських, а перед входом були встановлені рами з металошукачами. Люди біля входу чекали, доки пройдуть усі межі безпеки та зможуть потрапити всередину.
Серед натовпу у черзі було помічено скандально відомого намісника Києво-Печерської лаври митрополита УПЦ МП (Пашу Мерседеса), проти якого було введено санкції РНБО.
Успенський собор був заповнений людьми, місця вистачило не всім – деякі стояли на вулиці, незважаючи на мороз.
Епіфаній на богослужінні в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври висловив упевненість у перемозі України у війні з РФ. Він заявив, що історія Різдва в християнстві має паралелі з повномасштабною війною Росії проти України.
«Ці міркування особливо відлунюють у наших серцях у час найважчих випробувань війною, які переживає наш український народ. Ми не бажали цієї війни... Понад три десятиліття тому ми вирвалися з багатовікового рабства, скинули ярмо, стали незалежними, розпочали будівництво власної суверенної держави. Ті, хто тримали нас у неволі, не могли стерпіти наших досягнень і успіху. Диявольські злоба та заздрість спонукали їх розпочати війну, але в ній вони обов’язково зазнають поразки, адже правда на нашій стороні», – сказав він.
Зазначимо, що митрополит Епіфаній не став поминати патріарха РПЦ Кирила під час різдвяної служби.
Як повідомлялося раніше, Києво-Печерський заповідник заявив, що не продовжуватиме орендний договір з УПЦ МП на користування Успенським собором і Трапезним храмом лаври. Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) закликав президента Володимира Зеленського не забирати в УПЦ МП храми на території лаври, які були в неї в оренді. Він записав відеозвернення, у якому поскаржився, що УПЦ не отримала письмового повідомлення про припинення оренди з 1 січня. Однак відповіді від глави держави не дочекався.
22 листопада Служба безпеки України провела обшуки на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві.
Коментарі — 0