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Фото дня з Лаври. Трагедія одіозного митрополита Павла

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Фото дня з Лаври. Трагедія одіозного митрополита Павла
Фото: Maryna Shashkova

Настоятель Києво-Печерської лаври вперше за 28 років втратив доступ до головних храмів заповідника

У Києво-Печерській Лаврі, де відбувається перше різдвяне богослужіння ПЦУ,  зібралася велика черга на вхід. Серед людей було помічено скандально відомого намісника Києво-Печерської лаври митрополита УПЦ МП (Пашу Мерседеса), проти якого було введено санкції РНБО. Відповідне фото опублікували в соцмережах.

Нагадаємо, сьогодні, 7 січня, митрополит Київський і всієї України УПЦ/ПЦУ Епіфаній розпочав святкову службу в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

Православні християни з самого ранку прийшли до Лаври, щоби послухати різдвяну службу від предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія.

Навколо Лаври та всередині неї чергує багато поліцейських, а перед входом встановлені рами з металошукачами. Люди біля входу чекають, доки пройдуть усі межі безпеки та зможуть потрапити всередину. У цій черзі було помічено скандально відомого Пашу Мерседеса.

Фото дня з Лаври. Трагедія одіозного митрополита Павла фото 1

Раніше намісник Києво-Печерської лаври митрополит УПЦ МП Павло у різдвяній промові заявив, що предстоятель УПЦ/ПЦУ митрополит Епіфаній є бісом і самосвятом, а влада Україна пішла проти власних громадян і Христа, а втрата Московською церквою храмів Верхньої лаври трапилася через слабкість віри.  

Як повідомлялося раніше, Києво-Печерський заповідник заявив, що не продовжуватиме орендний договір з УПЦ МП на користування Успенським собором і Трапезним храмом лаври. Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) закликав президента Володимира Зеленського не забирати в УПЦ МП храми на території лаври, які були в неї в оренді. Він записав відеозвернення, у якому поскаржився, що УПЦ не отримала письмового повідомлення про припинення оренди з 1 січня. Однак відповіді від глави держави не дочекався.

22 листопада Служба безпеки України провела обшуки на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві.

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