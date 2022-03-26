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    Події в Україні

    Мешканці Полтавщини за місяць війни «розжилися» 11 ворожими танками (відео)

    Поліцейські рекомендують не зберігати ворожу техніку та боєприпаси вдома - Мешканці Полтавщини за місяць війни «розжилися» 11 ворожими танками (відео)
    Поліцейські рекомендують не зберігати ворожу техніку та боєприпаси вдома
    фото: pl.npu.gov.ua

    Техніку у полтавців вилучили поліцейські

    У Полтавській області правоохоронці вилучили у місцевих мешканців 11 ворожих танків, які якимось чином опинилися у них після російського вторгнення. Про це повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов. «Від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну поліцейські Полтавщини вилучили з незаконного обігу 11 танків, 2 бронеавтомобіля, 8 кулеметів, 9 автоматів, 5 гвинтівок, 10 пістолетів, близько 4000 патронів різного калібру, 14 гранат та близько 200 одиниць інших боєприпасів», – розповів Рогачов.

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    Мешканці Полтавщини за місяць війни «розжилися» 11 ворожими танками (відео)
    Мешканці Полтавщини за місяць війни «розжилися» 11 ворожими танками (відео)
    Мешканці Полтавщини за місяць війни «розжилися» 11 ворожими танками (відео)
    Мешканці Полтавщини за місяць війни «розжилися» 11 ворожими танками (відео)

    Через зброю поліцейські на Полтавщині розслідують 31 кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.

    Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

    У разі виявлення в лісосмугах, лісах, полях чи на узбіччях доріг зброї, боєприпасів, військової техніки, інших небезпечних чи підозрілих предметів, українцям радять повідомляти у поліцію.

    Також поліцейські рекомендують не зберігати ворожу техніку та боєприпаси вдома, а добровільно здати правоохоронцям. Цю техніку захисники потім використають проти окупантів.

    Нагадаємо, Forbes з посиланням на дані аналітиків відкритої розвідки, які перевіряють фотографії та відео в соціальних мережах, повідомляє, що українські солдати змогли захопити 117 ворожих танків.

    Тобто за час війни в української армії стало на 43 танки більше, ніж на її початку. Росія за час війни втратила 530 танків.

    Теги: росія окупанти війна Україна боєприпаси окупація #stoprussia
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    Мешканці Полтавщини за місяць війни «розжилися» 11 ворожими танками (відео)