У 11 регіонах України стартувала посівна

Торік у цей самий час посівна ще не починалась

Кабмін ухвалив рішення про доступ аграріїв до безвідсоткових фінансів

У 11 регіонах України вже стартувала посівна. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у зверненні 25 березня.

«У минулому році в цей самий час посівна ще не починалась. І ми безмежно вдячні нашим аграріям і всім, хто сьогодні працює в полі, аби забезпечити країну продовольством», – зазначив очільник Уряду.

Шмигаль наголосив, що зі свого боку Кабмін ухвалив рішення про доступ аграріїв до безвідсоткових фінансів та вживає заходів для зниження цін на паливо.

Раніше повідомлялося, що у Миколаївській області, попри активні бойові дії, розпочалася посівна кампанія.

Попри часткову окупацію та запеклі бої на території Херсонщини, аграрії націлені розпочати посівну 2022, хоча б там де це можливо.

Також Верховна Рада звільнила Романа Лещенка з посади міністра аграрної політики та продовольства. І призначила на його місце Миколу Сольського.

Нагадаємо, вчора ЗМІ повідомили, що Лещенко написав заяву про відставку за власним бажанням. Причини такого рішення не повідомляли, офіційних коментарів від Лещенка теж не було.

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв: «На всій нашій землі, що б там не було, маємо цієї весни, як і будь-якої весни, зробити повноцінну посівну кампанію. Настільки, наскільки це можливо».