Росія назвала нову кількість загиблих солдатів у війні в Україні

Офіційна Москва називає значно меншу кількість загиблих російських військовослужбовців у війні за ту кількість, яку наводить Україна

Кремль вдруге за весь час війни повідомив кількість загиблих

За 30 днів війни між Росією і Україною в Україні загинуло 1351 російський військовослужбовець, поранено 3825 осіб. Про це 25 березня повідомив перший заступник начальника Генерального штабу Збройних сил Росії, генерал-полковник Сергій Рудський.

За даними Міноборони Росії, Україна за час війни втратила 30 тис. військовослужбовців, з яких 14 тисяч – це загиблі.

Нагадаємо, на початку березня, на четвертий день війни Росія вперше назвали кількість загиблих військовослужбовців у війні – 498 осіб.

21 березня у газеті «Комсомольская правда» була опублікувана нова інформація про кількість загиблих російських військових під час російсько-української війни. Але майже одразу цю публікацію видалило. Тоді йшлося про майже 10 тис. осіб.

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