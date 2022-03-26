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    Росія назвала нову кількість загиблих солдатів у війні в Україні

    Офіційна Москва називає значно меншу кількість загиблих російських військовослужбовців у війні за ту кількість, яку наводить Україна - Росія назвала нову кількість загиблих солдатів у війні в Україні
    Офіційна Москва називає значно меншу кількість загиблих російських військовослужбовців у війні за ту кількість, яку наводить Україна
    Фото: Генштаб

    Кремль вдруге за весь час війни повідомив кількість загиблих

    За 30 днів війни між Росією і Україною в Україні загинуло 1351 російський військовослужбовець, поранено 3825 осіб. Про це 25 березня повідомив перший заступник начальника Генерального штабу Збройних сил Росії, генерал-полковник Сергій Рудський.

    За даними Міноборони Росії, Україна за час війни втратила 30 тис. військовослужбовців, з яких 14 тисяч – це загиблі.

    Нагадаємо, на початку березня, на четвертий день війни Росія вперше назвали кількість загиблих військовослужбовців у війні – 498 осіб.

    21 березня у газеті «Комсомольская правда» була опублікувана нова інформація про кількість загиблих російських військових під час російсько-української війни. Але майже одразу цю публікацію видалило. Тоді йшлося про майже 10 тис. осіб.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Росія назвала нову кількість загиблих солдатів у війні в Україні