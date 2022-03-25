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    Forbes: за час війни з Росією в України стало на 43 танки більше

    Один із захоплених в окупантів танків Т-72 - Forbes: за час війни з Росією в України стало на 43 танки більше
    Один із захоплених в окупантів танків Т-72
    Фото: Міністерство оборони України

    Втрати броньованої техніки Збройні сили компенсують захопленою ворожою

    Україна за час повномасштабної війни з Росією втратила щонайменше 74 танки – знищені або захоплені. Натомість українські солдати змогли захопити 117 ворожих танків, повідомляє Forbes з посиланням на дані аналітиків відкритої розвідки, які перевіряють фотографії та відео в соціальних мережах.

    Тобто за час війни в української армії стало на 43 танки більше, ніж на її початку. Росія за час війни втратила 530 танків. Росіяни, між тим, захопили щонайменше 37 українських танків.

    «Нерівність у захоплених танках говорить про неготовність Росії до високоінтенсивної війни з рішучим ворогом. Але це також говорить про переваги будь-якого захисника над нападником», пише Forbes.

    Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський попросив членів Північноатлантичного альянсу переглянути своє ставлення до світової безпеки і виділити Україні 1% танків від загальної кількості, які є на обліку країн-членів НАТО.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Forbes: за час війни з Росією в України стало на 43 танки більше