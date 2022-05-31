Ми їх яскраво зустріли: комбат 92-ої ОМБр розповів про перші дні оборони Харкова (відео)

Росіяни направили гармати у бік України ще 23 лютого вдень

Комбат 92-ої ОМБр «Філософ» розповів про підготовку до оборони на Харківському напрямку від російського вторгнення та про важкі бої у перші дні після нападу Росії.

За його словами, завдання по прикриттю державного кордону його підрозділ отримав ще 21 лютого на дуже великій ділянці – 52 км.

«Це в 10 разів більше ніж передбачає будь-який статут. У моїй смузі було три річки, було ухвалено рішення деякі мости замінувати, створити системи засідок. 21 числа ми здійснили марш. Переміщення відбувалося вночі, скритно. Був хвіст один, але ми його відсікли», - розповів військовий.

А вже 23 лютого вранці росіяни розвернули гармати та системи залпового вогню у бік України.

«23 лютого десь годині об 11 ранку мені зателефонував один з начальників пропускних пунктів і попросив приїхати терміново. Я приїхав. На камерах було видно, як за три кілометри від державного кордону противник вистави РСЗВ, гармати, стволи були наведені на нашу територію. 23 числа десь годині о 19 вечора, вже було темно. Колона техніки біля сотні одиниць, метрів 500, праворуч від пропускного пункту просто вперлася в державний кордон», - сказав «Філософ».

Після цього військові вирішили покинути пункти спостереження та зайняти бойові позиції. Це була приблизно перша година ночі.

«Налаштували зв'язок і почали повертатися. Коли ми поверталися назад, мій водій каже: «Дивіться, сигнальна ракета». Це було 4:58 24 лютого. Спочатку сигнальна ракета, а після цього пішли залпи РСЗВ. Тобто ми їхали і бачили, як Харків горить. Це частини ППО, нафтобази. Суцільне зарево», – зазначив військовий.

За словами «Філософа», перший бій наші захисники прийняли вранці 24 лютого поблизу населеного пункту Веселе.

«Йшла колона противника. Вони йшли просто по-похідному. Потім у документах, які захопили у них, було вказано, що 92-ї бригади тут немає. Вони думали, що прилетіло по частині нашій, думали, що ми вже всі деморалізовані. У них було сказано «залишки 92-ї бригади». Але насправді бригада була у повному складі і виконувала завдання», – розповів він.

«Філософ» також повідомив, що на підмогу 92-ій бригаді прибували інші бойові підрозділи, які дуже допомогли стримати натиск росіян біля Харкова у перший день повномасштабного вторгнення.

«Три групи спеціального призначення 27 числа зранку почали прориватися у Харків по трьох маршрутах. Їх зустріли. Яскраво зустріли. Їм сподобалося. Вони залишилися не «на Україні», а в Україні на завжди. Потім уже пішла позиційна оборона. Простійні обстріли артилерією, РСЗВ міста Харкова. Ми обороняли Харків, що робимо і зараз. В один прекрасний момент ми перейшли у контрнаступ», – сказав військовий.

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ оприлюднили оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на ранок 31 березня. Запеклі бої тривають на Донецькому напрямку. Противник здійснює вогневе ураження підрозділів наших військ із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню вздовж лінії зіткнення. Основні зусилля ворог зосереджує на встановленні контролю над містом Сєверодонецьк, активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби.