Окупанти п’ять годин обстрілювали село на Харківщині: є жертви

Загинув 53-річний чоловік, який ховався у погребі

На Харківщині російській віська безперервно обстрілювали прикордонне село Уди, що у Золочівській громаді. Про це повідомив голова громади Віктор Коваленко, передає «Суспільне».

За словами голови громади, безперервні удари артилерії тривали там від опівночі й до п’ятої години ранку.

Внаслідок обстрілів загинув 53-річний чоловік, який ховався у погребі. Один із снарядів влучив у хату чоловіка і почалася пожежа. Через руйнування господар не зміг самостійно вибратися на поверхню та вчадів.

Крім цього, повідомляється, що через постійні обстріли з Удів вже виїхали близько 90% жителів: з понад 1200 людей нині там залишаються не більше 150. Саме селище розташоване за 5 км від кордону, артилерія б’є по ньому з території РФ.

Додамо, що сьогодні рашисти атакували не тільки Харківську область.

Внаслідок ракетних ударів ранком по Запоріжжю загинула одна людина, ще троє поранені. Одну ракету вдалося збити ППО. За попередніми даними, лише у приватному секторі були пошкоджені 62 будинки.

Три ворожі ракети завдали серйозних руйнувань промисловому підприємству Кривого Рога. Із «Ураганів» загарбники обстріляли також Широківську та Апостолівську громади Криворізького району. Люди там не постраждали, проте Апостолове частково залишилося без світла.

Крім цього, у Покровську Донецької області пролунав вибух. Поранення отримали шестеро людей.