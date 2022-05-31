Цілі алеї на кладовищах: ЗМІ розповіли, де поховані загиблі в Україні окупанти

Про багатьох загиблих на війні в Україні публічно ніде не згадують

Кількість могил значно перевищує ту кількість загиблих на війні в Україні російських військових, про яких повідомлялося публічно

Російська служба ВВС News підтвердила імена 3052 загиблих в Україні російських військових, опираючись на публікації про їхні похорони у ЗМІ. Однак журналісти вважають, що ця кількість як мінімум є вдвічі більшою, бо про деяких загиблих можна дізнатися, тільки побувавши на кладовищах.

Як зазначається у матеріалі, у деяких містах під поховання загиблих в Україні виділили цілі алеї. Зокрема, йдеться про кладовища у Ставрополі, Казані, Краснодарі, Єкатеринбурзі, Новосибірську, Балашисі, Ульяновській і Калінінградській областях.

На кожному з 11 цвинтарів, де побували кореспонденти BBC, є могили військових, які загинули після 24 лютого і про гибель яких не повідомляли в публічному просторі.

На Архангельському цвинтарі поблизу Ульяновська після початку великої війни в Україні з'явилися 42 свіжі могили військових. З них імена 21 загиблого не називалися публічно і не згадувалися навіть у соцмережах. Тільки на підставі даних одного цвинтаря зрозуміло, що помилка у розрахунках становила до 50%.

На кладовищі Курган у Казані раніше невідомих імен – 30%. На Михайлівському цвинтарі поблизу Ставрополя – також майже 30%. На військовій алеї Копанського цвинтаря поблизу Краснодара – всі 100%.

На початку квітня у ЗМІ було опубліковано відео жалобного заходу, де було виставлено 55 портретів загиблих десантників 247-го гвардійського десантно-штурмового полку. З них лише 29 прізвищ згадувалися публічно.

Також у російських ЗМІ все частіше з’являються публікації про загиблих в Україні «добровольців». Таких публікацій журналісти ВВС нарахували понад 80. 30% загиблих «добровольців» - люди старше 40 років, ще частина – старші за 50 років. Автори публікації припускають, що статус добровольця допомагав обходити обмеження щодо прийому на військову службу, що діяли в Росії до кінця травня. Для підписання першого контракту з Міноборони РФ потрібно було бути молодшим ніж 40 років.

З 3052 російських військових, імена яких з’ясували журналісти, 152 – це старші офіцери (генерали, полковники, підполковники, майори). Ще 405 – молодші офіцери армії. Сумарно понад 18% відомих загиблих – це офіцери.

Найбільше загиблих – у Дагестані. Уже відомо про щонайменше 176 місцевих жителів, які загинули на війні в Україні. Однак ця цифра навряд чи відображає реальний стан речей, адже йдеться лише про 176 загиблих, імена яких згадувалися у публічному просторі. Друге місце за кількістю втрат, як і раніше, займає Бурятія - там оголосили про похорон 136 військовослужбовців. На третьому місці – Волгоградська область зі 109 загиблими.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні приблизно 30 350 військовослужбовців. Британська розвідка повідомляє, що армія рашистів зазнала величезних втрат серед своїх офіцерів середньої та молодшої ланки в ході вторгнення в Україну. Це призведе до подальшого зниження бойового духу армії.

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