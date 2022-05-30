На Харківщині рашисти тримають напоготові вертолітну ескадрилью

РФ застосовує у війні проти України бойовий вертоліт Ка-52

Ворог перемістив до тимчасово окупованих населених пунктів Харківщини понад 250 одиниць озброєння і військової техніки

На Харківському напрямку противник обстріляв райони на північ та північний схід від міста Харків, а також населених пунктів Руські Тишки, Черкаські Тишки, Руська Лозова, Питомник, Борщова та Перемога. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 30 травня.

На Слов’янському напрямку російські окупаційні війська проводять перегрупування для поновлення наступу у напрямках Ізюм – Барвінкове, Ізюм – Слов’янськ.

Для авіаційної підтримки підрозділів у районі на північ від міста Ізюм противник утримує в готовності до застосування до вертолітної ескадрильї Ка-52.

У рамках логістичного забезпечення та доукомплектування підрозділів, які зазнали втрат, ворог перемістив до тимчасово зайнятих населених пунктів Харківщини понад 250 одиниць озброєння і військової техніки.

З метою підвищення оперативності перекидання військ та техніки противник відновив залізничний міст у районі міста Куп’янськ.

Нагадаємо, вночі 30 травня у Мерефі на Харківщині лунали вибухи: повідомляють про ракетний удар.

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