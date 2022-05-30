У Мерефі на Харківщині лунали вибухи: повідомляють про ракетний удар

Рашисти кажуть, стріляли «Іскандерами»

Уночі із 29 на 30 травня жителі Мерефи, що на Харківщині, повідомили про ракетний удар по їхньому місту. Наразі невідомо, яких руйнувань це завдало. Про це інформує «Суспільне».

Перед ударом російські пропагандистські ресурси повідомляли про запуск ракет.

За даними російських ЗМІ, удар здійснили ракетними системами «Іскандер». Вони вказували на те, що боєприпаси полетіли з Бєлгородської області. У публікаціях писали, що наш ворог нібито бив по «важливих військових об'єктах». Проте атакована цивільна інфраструктура.

Зокрема, 28 травня в Мерефу теж запустили дві ракети й росіяни писали про військову ціль. Тоді вони насправді знищили сонячну електростанцію. Як наслідок, були зруйновані більшість панелей і залишилися вирви, які завглибшки сягали шести метрів.

«Тут розташована сонячна електростанція з виробництва сонячної електроенергії для України. Повністю мирний об'єкт. Ніяких військової інфраструктури тут немає. Просто сонячна електростанція», – зауважив тоді керівник електростанції.

Лише кілька з панелей вціліли, тому відновлення буде коштувати шалених грошей. Ускладнює ситуацію й те, що цю електростанцію збудували в кредит.

Також уночі 30 травня на Сумщині пролунало кілька вибухів.

Крім того, ворог завдав удару по місту Новий Буг.

А ще у Херсоні та області пролунали вибухи.

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