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    Події в Україні

    Окупанти гатять по Миколаєву із систем залпового вогню (відео)

    Вибухи чутно в усіх районах Миколаєва&nbsp; - Окупанти гатять по Миколаєву із систем залпового вогню (відео)
    Вибухи чутно в усіх районах Миколаєва 
    фото з соцмереж

    Російські окупанти не полишають спроб захопити Миколаїв

    Російські окупанти обстрілюють Миколаїв із реактивних систем залпового вогню. У мережі з'явилося відео удару по місту.

    Також повідомлялося, що вранці 7 березня російські війська знову спробували увійти до Миколаєва з боку Херсонської області. На околицях міста розпочався запеклий бій.

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    Окупанти гатять по Миколаєву із систем залпового вогню (відео)
    Окупанти гатять по Миколаєву із систем залпового вогню (відео)
    Окупанти гатять по Миколаєву із систем залпового вогню (відео)

    Мешканці міста повідомляють, що вибухи чутно в усіх районах Миколаєва і нібито одразу у двох напрямках.

    Миколаїв та область героїчно обороняється від загарбників. Раніше ми повідомляли, що моряк збив над Очаковом російський штурмовик Су-25. Згодом прикордонники разом з військовослужбовцями Збройних сил та Нацгвардії затримали на Миколаївщині двох льотчиків зі збитого літака.

    Також Віталій Кім повідомляв, що окупанти кидають військову техніку і тікають з Миколаєва.


    Теги: Росія окупанти війна Миколаїв #stoprussia
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    Окупанти гатять по Миколаєву із систем залпового вогню (відео)