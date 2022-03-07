Окупанти гатять по Миколаєву із систем залпового вогню (відео)

Російські окупанти не полишають спроб захопити Миколаїв

Російські окупанти обстрілюють Миколаїв із реактивних систем залпового вогню. У мережі з'явилося відео удару по місту.

Також повідомлялося, що вранці 7 березня російські війська знову спробували увійти до Миколаєва з боку Херсонської області. На околицях міста розпочався запеклий бій.

Мешканці міста повідомляють, що вибухи чутно в усіх районах Миколаєва і нібито одразу у двох напрямках.

Миколаїв та область героїчно обороняється від загарбників. Раніше ми повідомляли, що моряк збив над Очаковом російський штурмовик Су-25. Згодом прикордонники разом з військовослужбовцями Збройних сил та Нацгвардії затримали на Миколаївщині двох льотчиків зі збитого літака.

Також Віталій Кім повідомляв, що окупанти кидають військову техніку і тікають з Миколаєва.



