На околицях Миколаєва йдуть запеклі бої (фото)
Вибухи лунають у всіх районах Миколаєва
фото із соцмереж
На світанку окупанти вдарили по Миколаєву з реактивних систем залпового вогню
Вранці 7 березня російські війська знову спробували увійти до Миколаєва з боку Херсонської області. На околицях міста розпочався запеклий бій. Про це повідомляє Новости N.
Мешканці міста повідомляють, що вибухи чутно в усіх районах Миколаєва і нібито одразу у двох напрямках.
Також мешканці пишуть, що у деяких районах зникло електропостачання.
Як повідомлялося, сьогодні близько 5:20 російські окупанти вдарили по Миколаєву з реактивних систем залпового вогню.