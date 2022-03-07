На околицях Миколаєва йдуть запеклі бої (фото)

Вибухи лунають у всіх районах Миколаєва

На світанку окупанти вдарили по Миколаєву з реактивних систем залпового вогню

Вранці 7 березня російські війська знову спробували увійти до Миколаєва з боку Херсонської області. На околицях міста розпочався запеклий бій. Про це повідомляє Новости N.

Мешканці міста повідомляють, що вибухи чутно в усіх районах Миколаєва і нібито одразу у двох напрямках.

Також мешканці пишуть, що у деяких районах зникло електропостачання.

Як повідомлялося, сьогодні близько 5:20 російські окупанти вдарили по Миколаєву з реактивних систем залпового вогню.