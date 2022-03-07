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    Події в Україні

    На околицях Миколаєва йдуть запеклі бої (фото)

    Вибухи лунають у всіх районах Миколаєва&nbsp; - На околицях Миколаєва йдуть запеклі бої (фото)
    Вибухи лунають у всіх районах Миколаєва 
    фото із соцмереж

    На світанку окупанти вдарили по Миколаєву з реактивних систем залпового вогню

    Вранці 7 березня російські війська знову спробували увійти до Миколаєва з боку Херсонської області. На околицях міста розпочався запеклий бій. Про це повідомляє Новости N.

    Мешканці міста повідомляють, що вибухи чутно в усіх районах Миколаєва і нібито одразу у двох напрямках.

    Також мешканці пишуть, що у деяких районах зникло електропостачання.

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    На околицях Миколаєва йдуть запеклі бої (фото)
    На околицях Миколаєва йдуть запеклі бої (фото)
    На околицях Миколаєва йдуть запеклі бої (фото)

    Як повідомлялося, сьогодні близько 5:20 російські окупанти вдарили по Миколаєву з реактивних систем залпового вогню.

    Теги: Росія окупанти війна Миколаїв #stoprussia
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    На околицях Миколаєва йдуть запеклі бої (фото)