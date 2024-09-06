Миколаївщина: ППО збила сім дронів, є пошкодження від обстрілів
У Миколаївській області росіяни обстріляли будинок
У ніч на 6 вересня сили ППО знищили сім ворожих БпЛА Shahed над Миколаївською областю. Внаслідок падіння уламків у Баштанському районі виникло займання сухої трави, яке було оперативно ліквідовано. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
«Внаслідок бойової роботи та падіння уламків у Баштанському районі на відкритій території відбулося займання сухої трави, яке було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає» – розповів Кім.
Вчора, 5 вересня, о 16:30 російські війська обстріляли Куцурубську громаду в Миколаївському районі.
«Учора, 5 вересня, о 16:30 ворог завдавав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді. Внаслідок чого у с. Дмитрівка пошкоджено приватний будинок»,– зазначив голова ОВА.
На щастя постраждалих немає.
Нагадаємо, ворог вдарив по залізничній інфраструктурі у двох областях.
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