Миколаївщина: ППО збила сім дронів, є пошкодження від обстрілів

У Миколаївській області росіяни обстріляли будинок

У ніч на 6 вересня сили ППО знищили сім ворожих БпЛА Shahed над Миколаївською областю. Внаслідок падіння уламків у Баштанському районі виникло займання сухої трави, яке було оперативно ліквідовано. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Внаслідок бойової роботи та падіння уламків у Баштанському районі на відкритій території відбулося займання сухої трави, яке було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає» – розповів Кім.

Вчора, 5 вересня, о 16:30 російські війська обстріляли Куцурубську громаду в Миколаївському районі.

«Учора, 5 вересня, о 16:30 ворог завдавав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді. Внаслідок чого у с. Дмитрівка пошкоджено приватний будинок»,– зазначив голова ОВА.

На щастя постраждалих немає.

Нагадаємо, ворог вдарив по залізничній інфраструктурі у двох областях.