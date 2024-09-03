Ворог вдарив по залізничній інфраструктурі в двох областях

Попри обстріл жодного пасажирського рейсу не було скасовано

У ніч на 3 вересня ворог здійснив масований обстріл залізниці у двох областях України. Утім «Укрзалізниця» продовжує рух поїздів. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

Попри обстріл жодного пасажирського рейсу не було скасовано. «Упродовж минулої ночі ворог здійснив цілеспрямований масований обстріл залізниці. Зокрема, були атаковані інфраструктура та рухомий склад у Сумській та Дніпропетровській областях. На щастя, обійшлось без жертв», – йдеться у повідомленні.

Також у відомстві повідомили, що вчора ввечері під ворожий артобстріл у Покровську потрапив будинок працівника Укрзалізниці – машиніста локомотивного депо. Саме з цього міста наразі залізничники організовують евакуацію населення та вимушені працювати під постійними ворожими атаками.

Залізничник і його дружина (працівниця первинної профспілки) отримали поранення та були доправлені до лікарні.

«Жодного пасажирського рейсу не було скасовано, продовжуємо рух», – додали в «Укрзалізниці».

Нагадаємо, у ніч на 3 вересня ворог завдав ракетного удару по Україні. У багатьох містах було чути вибухи. Ворог обстріляв Харків, Миколаїв та Чернігів.