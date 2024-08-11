РФ атакувала Україну північнокорейськими ракетами KN-23: деталі від Повітряних сил

Повітряні сили ЗСУ знищили 53 ворожі БпЛА у 11 областях УКраїни

У ніч на 11 серпня РФ атакувала Україну чотирма балістичними ракетами KN-23 та 57-ма ударними БпЛА типу Shahed. Було збито 53 безпілотники. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

«В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних сил збито 53 ворожі БпЛА у Миколаївській, Одеській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Херсонській, Київській, Запорізькій, Сумській, Рівненській та Черкаській областях», – йдеться у повідомленні.

Повітряні сили зазначають, що також окупанти завдали удару по місту Покровськ на Донеччині імовірно з реактивної артилерії.

«Стосовно російських ударів північнокорейськими ракетами скажу наступне: балістичні KN-23, хоч і рідко досягають бажаних цілей, становлять серйозну загрозу населенню. Бережіть себе та своїх рідних», – заявив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Ракети KN-23 – це балістичні ракети дальністю в 450-600 кілометрів, розроблені Північною Кореєю. За оцінками, її вага не перевищує 500 кг. Зовні північнокорейська KN-23 має велику схожість із російською «Іскандер-М».

Нагадаємо, що унаслідок чергової нічної атаки 11 серпня російських безпілотників на Київщину загинули двоє мирних жителів – батько та його чотирирічна дитина. Уламок ракети влучив у їхній будинок, спричинивши руйнування та пожежу.

Згодом уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на смерть цивільних людей. Він заявив, що світ не має мовчати, коли кожен день в Україні росіяни вбивають мирних людей.

Також з'явилася інформація, що у ніч проти 11 серпня БпЛА та балістичні ракети на кшталт «Іскандер-М» або північнокорейської KN-23 намагалися атакувати Київ, але силами та засобами ППО всі ударні дрони ворога були збиті в повітряному просторі столиці України.