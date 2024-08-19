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Кинув гранату, аби поліція не спіймала п’яного друга: на Миколаївщині затримано чоловіка

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Кинув гранату, аби поліція не спіймала п’яного друга: на Миколаївщині затримано чоловіка
Наслідки вибуху гранати
фото: mk.npu.gov.ua/Поліція Миколаївської області

Як пояснив 24-річний хлопець, вибуховий пристрій він кинув в авто правоохоронців нібито через страх за друга-водія, який був у стані сп’яніння

У Миколаївській області під час переслідування автівки, пасажир жбурнув із вікна вибухівку в автомобіль поліцейських. Про це повідомила поліція області. 

Зокрема, у ніч проти 16 серпня у Софіївській громаді наряд сектору реагування патрульної поліції помітив легковий автомобіль без увімкнених габаритних вогнів та без номерних знаків.

Автомобіль чоловіків, які відмовлялися зупинитися на вимогу поліцейських
Автомобіль чоловіків, які відмовлялися зупинитися на вимогу поліцейських
фото: mk.npu.gov.ua/Поліція Миколаївської області

Для зупинки автівки, перевірки документів та припинення порушення правил дорожнього руху, поліцейські увімкнули проблискові маячки та за допомогою гучномовця попередили водія про необхідність зупинитися. Однак водій проігнорував їхню вимогу.

Під час переслідування автомобіля один із його пасажирів кинув із вікна вибухівку у службовий транспорт. Вибух пошкодив колеса, бокове скло також утворились численні уламкові ушкодження на кузові поліцейського автомобіля. Під час огляду місця події правоохоронці зафіксували вирву на бетонній основі дороги, уламки від ручної гранати та важіль до неї.

Правоохоронці зафіксували вирву на бетонній основі дороги, уламки від ручної гранати та важіль до неї
Правоохоронці зафіксували вирву на бетонній основі дороги, уламки від ручної гранати та важіль до неї
фото: mk.npu.gov.ua/Поліція Миколаївської області

Згодом правоохоронці встановили та затримали фігурантів. Як пояснив 24-річний хлопець, вибуховий пристрій він кинув в авто правоохоронців нібито через страх за товариша – водія авто, – а саме за відповідальність за керування легковиком у стані сп’яніння.

Йому оголошено про підозру за ст. 348 Кримінального кодексу України – посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця. Санкція статті передбачає до 15 років увʼязнення або довічне позбавлення волі.

Вибух спричинив утворення численних уламкових ушкоджень на кузові поліцейського автомобіля
Вибух спричинив утворення численних уламкових ушкоджень на кузові поліцейського автомобіля
фото: mk.npu.gov.ua/Поліція Миколаївської області

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без можливості внесення застави.

Досудове розслідування триває. Також розв'язується питання щодо надання кваліфікації діям усіх учасників події та притягнення їх до відповідальності.

Нагадаємо, у Києві невідомі підірвали гранату на території кафе.

До слова, у Луцьку невідомий чоловік кинув гранату у групу людей.

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Теги: поліція граната Миколаївщина водій

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