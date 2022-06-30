Миколаївщина: за добу поранення отримала 21 людина

Дітей серед постраждалих немає

Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Найбільше дістається місту Миколаєву та Баштанському і Миколаївському районам. Обстріли зафіксовані у Широківській, Березнегуватській, Первомайській та Галіцинівській громадах. Про це повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва.

«Як відомо, після вчорашнього прильоту ракети по житловому будинку у Миколаєві загинуло шість людей. Ще шість отримали поранення. Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримала 21 людина», – йдеться в повідомленні.

Усі постраждалі доставлені у медичні заклади і отримують необхідну допомогу. Дітей серед постраждалих немає.

Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 285 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 55 постраждалих отримали допомогу амбулаторно.

Нагадаємо, російські окупанти зранку 29 червня влучили у житлову п’ятиповерхівку Миколаєва. Вже відомо про шістьох загиблих та шістьох постраждалих.