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    Події в Україні

    Удар по багатоповерхівці Миколаєва: кількість загиблих збільшилась

    Рятувальники продовжують роботу з пошуку загиблих - Удар по багатоповерхівці Миколаєва: кількість загиблих збільшилась
    Рятувальники продовжують роботу з пошуку загиблих
    фото: ДСНС

    Загинуло шість людей

    Російські окупанти зранку 29 червня влучили у житлову п’ятиповерхівку Миколаєва. Вже відомо про шістьох загиблих та шістьох постраждалих. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайний ситуацій.

    «Станом на 08:00 30 червня рятувальники продовжують роботу з пошуку загиблих та розбору конструкцій зруйнованого житлового будинку...Наразі вилучено тіла шістьох загиблих людей. Постраждало шість осіб», – йдеться в повідомленні.

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    Удар по багатоповерхівці Миколаєва: кількість загиблих збільшилась
    Удар по багатоповерхівці Миколаєва: кількість загиблих збільшилась
    Удар по багатоповерхівці Миколаєва: кількість загиблих збільшилась
    фото: ДСНС

    Зазначається, що від ДСНС залучено другу державну пожежно-рятувальну частину Головного управління ДСНС України у Миколаївській області та аварійно-рятувальний загін спеціального призначення.

    29 червня вранці прогриміли вибухи в Миколаєві та Херсоні. Окупанти вдарили по одній із п’ятиповерхівок Миколаєва.

    Повітряна тривога була оголошена в Миколаєві о 3:06. Відбій тривоги було дано о 7:05.

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    Теги: росія окупанти ДСНС війна Миколаїв рятувальники Україна окупація #stoprussia
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    Удар по багатоповерхівці Миколаєва: кількість загиблих збільшилась