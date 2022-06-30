Удар по багатоповерхівці Миколаєва: кількість загиблих збільшилась

Загинуло шість людей

Російські окупанти зранку 29 червня влучили у житлову п’ятиповерхівку Миколаєва. Вже відомо про шістьох загиблих та шістьох постраждалих. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайний ситуацій.

«Станом на 08:00 30 червня рятувальники продовжують роботу з пошуку загиблих та розбору конструкцій зруйнованого житлового будинку...Наразі вилучено тіла шістьох загиблих людей. Постраждало шість осіб», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що від ДСНС залучено другу державну пожежно-рятувальну частину Головного управління ДСНС України у Миколаївській області та аварійно-рятувальний загін спеціального призначення.

29 червня вранці прогриміли вибухи в Миколаєві та Херсоні. Окупанти вдарили по одній із п’ятиповерхівок Миколаєва.

Повітряна тривога була оголошена в Миколаєві о 3:06. Відбій тривоги було дано о 7:05.