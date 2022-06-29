Ранковий обстріл Миколаєва: є влучання в багатоповерхівку

Окупанти на світанку вгатили по Миколаєу

У результаті ворожого обстрілу Миколаєва вранці 29 червня снаряд влучив у житлову багатоповерхівку. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

«Маємо влучання у житлову багатоповерхівку. На місці триває пошуково-рятувальна робота. Працюють надзвичайники, медики та комунальники», – написав він у Telegram.

Сєнкевич закликав не публікувати адресу і фото з місць обстрілів, не наражати на небезпеку тих, хто зараз там рятує людей.

Проте, у соцмережі вже з'явилися фото зруйнованого будинку.

Як повідомлялося, 29 червня вранці прогриміли вибухи в Миколаєві та Херсоні.

Повітряна тривога була оголошена в Миколаєві о 3:06. Відбій тривоги було дано о 7:05.

Нагадаємо, 28 червня вранці у Миколаєві прогриміли вибухи. Спочатку мешканці Миколаєва почули звуки вибухів, а лише після цього у населеному пункті увімкнули повітряну тривогу. Ранкові вибухи, які чули мешканці Миколаєва, виникли внаслідок ракетної атаки російських загарбників. Противник випустив по місту близько 11 ракет.

Також 28 червня обстрілів з боку росіян зазнало місто Очаків. Влучено по території міського ринку, по будівлі палацу культури, в приватний сектор, а також у житлові будівлі. У деяких районах відсутнє водо-, газо- та енергопостачання та інтернет. Згодом з'явилися фото наслідків російської атаки на Очаків.