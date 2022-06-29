Атака на багатоповерхівку Миколаєва: кількість загиблих збільшилась

Загинуло чотири людини, ще троє – постраждали

Російські окупанти зранку 29 червня влучили у житлову п’ятиповерхівку Миколаєва. Відомо про чотирьох загиблих та трьох постраждалих. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайний ситуацій.

«Станом на 11:00 підрозділи Головного управління ДСНС України у Миколаївській області продовжують проведення аварійно-рятувальних та пошукових робіт на місці надзвичайної ситуації, яка виникла в результаті ворожого обстрілу п'ятиповерхового житлового будинку в одному з районів міста Миколаєва», – йдеться в повідомленні.

Рятувальники виявили та деблокували тіло ще одного загиблого мешканця будинку. Загалом на зараз четверо загиблих, троє постраждалих, серед яких один співробітник ДСНС, який травмувався при виконанні службових обов'язків, врятовано одного чоловіка, ще двоє евакуйовані.

Від ДСНС на місці працюють 11 одиниць техніки та 52 рятувальника.

Як повідомлялося, 29 червня вранці прогриміли вибухи в Миколаєві та Херсоні.

Повітряна тривога була оголошена в Миколаєві о 3:06. Відбій тривоги було дано о 7:05.