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    Події в Україні

    Міністр фінансів Марченко захворів на Covid-19

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    <span>У Марченка виявили коронавірус</span> - Міністр фінансів Марченко захворів на Covid-19
    У Марченка виявили коронавірус

    Нардепи хотіли зустрітися з міністром з приводу законопроєктів про «євробляхи», але через інфікування довелося зателефонувати

    Голова Мінфіну Сергій Марченко захворів на коронавірус. Про це повідомила нардеп, член податкового комітету Верховної Ради Ірина Верещук у коментарі організації АвтоЄвроСила.

    «Ми звернулися до міністра фінансів. З'ясувалося, що він захворів на Covid і сьогодні на лікарняному. Однак я мала з ним розмову телефоном, ми проговорили всі делікатні моменти», – сказала вона.

    Сьогодні податковий комітет розглядав вісім законопроєктів про доступне розмитнення «євроблях», але не підтримав жодного. Замість цього вирішили створити робочу групу для напрацювання єдиного законопроєкту на базі вже зареєстрованих.

    Нагадаємо, що 9 листопада, Зеленський підхопив коронавірус.

    міністр Ірина Верещук коронавірус Сергій Марченко
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