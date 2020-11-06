Голова Вінницької ОДА захворів на Covid-19

Чиновник буде працювати дистанційно на самоізоляції

Голова Вінницької облдержадміністрації Сергій Борзов захворів Covid-19. Про це Борзов написав у Facebook.

Він розповів, що комп'ютерна томографія виявила у нього «ковідну пневмонію».

Нагадаємо, 24 жовтня Кличко повідомив, що захворів на Covid-19, йде на самоізоляцію і працюватиме з дому. 25 жовтня, у день місцевих виборів, він не брав участі в голосуванні.

26 жовтня Кличко заявив, що не має жодних симптомів коронавірусної хвороби, тому піде на повторний тест. Але повторний тест виявився позитивним.

Вже 4 листопада Кличко одужав від коронавірусу.