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    Події в Україні

    Голова Вінницької ОДА захворів на Covid-19

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    У голови ОДА виявили коронавірус - Голова Вінницької ОДА захворів на Covid-19
    У голови ОДА виявили коронавірус

    Чиновник буде працювати дистанційно на самоізоляції

    Голова Вінницької облдержадміністрації Сергій Борзов захворів Covid-19. Про це Борзов написав у Facebook.

    Він розповів, що комп'ютерна томографія виявила у нього «ковідну пневмонію».

    Нагадаємо, 24 жовтня Кличко повідомив, що захворів на Covid-19, йде на самоізоляцію і працюватиме з дому. 25 жовтня, у день місцевих виборів, він не брав участі в голосуванні.

    26 жовтня Кличко заявив, що не має жодних симптомів коронавірусної хвороби, тому піде на повторний тест. Але повторний тест виявився позитивним.

    Вже 4 листопада Кличко одужав від коронавірусу.

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