Міністр оборони України розповів про нові обов’язки на посаді

РФ порушила конвенції про правила ведення війни й витратила сотні мільярдів доларів на оманливу ідею завоювання України

Міністр оборони України Олексій Резніков анонсував щоденне інформування громадськості щодо порушення правил ведення війни Росією. Про це він повідомив у Twitter.

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Віднині глава оборонного відомства України щодня висвітлюватиме воєнні злочини РФ, яка порушує конвенції про правила ведення війни.

«Росія витратила сотні мільярдів доларів на оманливу ідею завоювання України і стала терористичною державою, порушивши більшість конвенцій про правила ведення війни. Щодня я буду зосереджуватися на деяких із цих порушень», – наголосив Резніков.

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Нагадаємо, окупанти з останніх сил намагаються прорвати оборону ЗСУ. На донецькому найгарячішому напрямку ворог сконцентрував потужні сили – і техніку, й особовий склад, бо їм конче потрібно до нового року вийти на кордони Донецької області – Міноборони розкрило плани окупантів до нового року.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, чи потрібна Україні додаткова мобілізація.

До того ж Резніков вважає, що вибухи на аеродромах РФ свідчать про те, що росіяни дуже часто «курять в заборонених місцях» – так міністр оборони потролив росіян після «бавовни» на авіабазах.