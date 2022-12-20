Міністр оборони України розповів про нові обов’язки на посаді
РФ порушила конвенції про правила ведення війни й витратила сотні мільярдів доларів на оманливу ідею завоювання України
Міністр оборони України Олексій Резніков анонсував щоденне інформування громадськості щодо порушення правил ведення війни Росією. Про це він повідомив у Twitter.
Віднині глава оборонного відомства України щодня висвітлюватиме воєнні злочини РФ, яка порушує конвенції про правила ведення війни.
«Росія витратила сотні мільярдів доларів на оманливу ідею завоювання України і стала терористичною державою, порушивши більшість конвенцій про правила ведення війни. Щодня я буду зосереджуватися на деяких із цих порушень», – наголосив Резніков.
Нагадаємо, окупанти з останніх сил намагаються прорвати оборону ЗСУ. На донецькому найгарячішому напрямку ворог сконцентрував потужні сили – і техніку, й особовий склад, бо їм конче потрібно до нового року вийти на кордони Донецької області – Міноборони розкрило плани окупантів до нового року.
Раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, чи потрібна Україні додаткова мобілізація.
До того ж Резніков вважає, що вибухи на аеродромах РФ свідчать про те, що росіяни дуже часто «курять в заборонених місцях» – так міністр оборони потролив росіян після «бавовни» на авіабазах.
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