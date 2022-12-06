Головна Країна Політика
search button user button menu button

Резніков потролив росіян після «бавовни» на авіабазах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Резніков потролив росіян після «бавовни» на авіабазах
Резніков вважає, що вибухи на аеродромах РФ свідчать про те, що росіяни дуже часто «курять в заборонених місцях».
фото з відкритих джерел

Резніков: «Уже часто росіяни курять в місцях, які заборонені для куріння і небезпечні»

Міністр оборони України Олексій Резніков іронічно прокоментував удари по військових аеродромах РФ, звідки росіяни бомблять мирні міста України. Глава Міноборони вважає, що вибухи на аеродромах РФ свідчать про те, що росіяни дуже часто «курять в заборонених місцях». Про це Резніков заявив в ефірі телемарафону.

«Уже часто росіяни курять в місцях, які заборонені для куріння і небезпечні» – зазначив глава Міноборони.

Він нагадав, що це призвело до того, що на стратегічних об'єктах РФ нерідко відбувається «бавовна».

«Так було в аеропорту в Джанкої, так було у них і в портах, де зберігаються кораблі. Те ж саме сталося і там. Просто «бавовнятко» грається, як тільки бачить, що хтось порушує правила куріння», – додав Резніков.

Нагадаємо, сьогодні, у вівторок, 6 грудня, на світанку у російському місті Курськ сталася пожежа на аеродромі. Російська влада також заявила про атаку безпілотника.

Як повідомлялося, на аеродромі в Саратовській області зранку 5 грудня безпілотник упав на злітно-посадковій смузі аеробази «Энгельс-1». Пошкоджень зазнали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Щонайменше двоє вояків РФ отримали поранення, їх госпіталізували.

На аеродромі під Рязанню, що неподалік Москви, сталося займання бензовоза внаслідок вибуху. 

Читайте також:

Теги: влада Міноборони пожежа поранення правила росіяни Олексій Резніков

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пожежа на аеродромі у Курську: з'явилося нове відео
Пожежа на аеродромі у Курську: з'явилося нове відео
Сьогодні, 08:42
У Пермі горить ТЕЦ
Пожежа на ТЕЦ у Пермі: з’явилися нові деталі (відео)
30 листопада, 11:36
Дві особи вважаються зниклими безвісти
Пожежа на заводі в Китаї забрала життя 36 людей (відео)
22 листопада, 06:27

Політика

Резніков потролив росіян після «бавовни» на авіабазах
Резніков потролив росіян після «бавовни» на авіабазах
Як бавовна в Росії працює на користь Україні: пояснення з Вашингтона 
Як бавовна в Росії працює на користь Україні: пояснення з Вашингтона 
Угорщина відмовилась тренувати українських військових: МЗС відреагувало
Угорщина відмовилась тренувати українських військових: МЗС відреагувало
Безпілотники, які атакували аеродроми РФ, летіли з України – The New York Times
Безпілотники, які атакували аеродроми РФ, летіли з України – The New York Times
Україна отримає танки стандартів НАТО та бойові літаки, – Резніков
Україна отримає танки стандартів НАТО та бойові літаки, – Резніков
ЗСУ застерігають про новий масований ракетний удар вже сьогодні
ЗСУ застерігають про новий масований ракетний удар вже сьогодні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
155K
Атака на енергосистему: Шмигаль повідомив, куди влучили ракети
96K
Падіння ракети у Молдові: Данілов повідомив деталі
33K
Масована ракетна атака на Україну: що відомо (оновлено)
32K
Переговори з Росією: Зеленський із гумором відповів на заклики домовлятися
31K
6 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23K
Повітряна тривога: Банкова попереджає про ракетну небезпеку (оновлено)

Новини

ЗСУ відбили атаки окупантів поблизу семи населених пунктів Донеччини
Сьогодні, 07:07
За добу ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донбасі – Генштаб
Вчора, 07:03
За добу авіація ЗСУ завдала 20 ударів по базах окупантів – Генштаб
3 грудня, 07:26
У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
2 грудня, 15:45
ЗСУ відбили 14 ворожих атак у двох областях – Генштаб
2 грудня, 06:56
Атаки на українську енергосистему: хто саме відповідальний за ці злочини
1 грудня, 14:56

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту