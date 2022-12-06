Резніков потролив росіян після «бавовни» на авіабазах

Резніков вважає, що вибухи на аеродромах РФ свідчать про те, що росіяни дуже часто «курять в заборонених місцях».

Резніков: «Уже часто росіяни курять в місцях, які заборонені для куріння і небезпечні»

Міністр оборони України Олексій Резніков іронічно прокоментував удари по військових аеродромах РФ, звідки росіяни бомблять мирні міста України. Глава Міноборони вважає, що вибухи на аеродромах РФ свідчать про те, що росіяни дуже часто «курять в заборонених місцях». Про це Резніков заявив в ефірі телемарафону.

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«Уже часто росіяни курять в місцях, які заборонені для куріння і небезпечні» – зазначив глава Міноборони.

Він нагадав, що це призвело до того, що на стратегічних об'єктах РФ нерідко відбувається «бавовна».

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«Так було в аеропорту в Джанкої, так було у них і в портах, де зберігаються кораблі. Те ж саме сталося і там. Просто «бавовнятко» грається, як тільки бачить, що хтось порушує правила куріння», – додав Резніков.

Нагадаємо, сьогодні, у вівторок, 6 грудня, на світанку у російському місті Курськ сталася пожежа на аеродромі. Російська влада також заявила про атаку безпілотника.

Як повідомлялося, на аеродромі в Саратовській області зранку 5 грудня безпілотник упав на злітно-посадковій смузі аеробази «Энгельс-1». Пошкоджень зазнали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Щонайменше двоє вояків РФ отримали поранення, їх госпіталізували.

На аеродромі під Рязанню, що неподалік Москви, сталося займання бензовоза внаслідок вибуху.