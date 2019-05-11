Міноборони: Кораблі РФ блокують морські економічні зони



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Контроль проходу через Керченську протоку «залишається прерогативою Російської Федерації»

Особливу активність РФ проявляє «у чорному морі навколо незаконно захоплених наших родовищ нафти і газу на підводному шельфу», - Петренко

Кораблі РФ під виглядом навчань блокують значні акваторії у Чорному і Азовському морях. Про це заявив заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

За словами Петренка, особливу активність РФ проявляє в західній частині Чорного моря, «а саме навколо незаконно захоплених наших родовищ нафти і газу на підводному шельфі, що постійно охороняються силами і засобами Чорноморського флоту».

«І те, що стосується наших виняткових економічних зон, також постійно під контролем бойових кораблів Російської Федерації», - сказав він.

Петренко також підкреслив, що контроль проходу через Керченську протоку «залишається прерогативою Російської Федерації», тим самим «порушується міжнародне право про вільне цивільне судноплавство».

«У той же час, для охорони економічної діяльності наших портів у Бердянську та Маріуполі розгорнуть комплект сил і засобів ВМС ЗС України, який виконує завдання, що дозволяють виключити загрози, які можуть відбуватися з морського напрямку», - підкреслив він.

Як повідомлялося, напередодні в Гамбурзі відбулися слухання позову України в Міжнародному трибуналі з морського права щодо захоплення українських кораблів і моряків біля Керченської протоки в листопаді минулого року. Рішення трибуналу очікується 25 травня.