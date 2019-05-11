У Києві під посольством РФ «поховали» макети МН17 та автобуса з Волновахи



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На акцію зібралося 15 активістів

Активісти вимагали ухвалення закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів незалежно від місця їх вчинення

У Києві під посольством РФ активісти провели акцію з вимогою ухвалення законопроекту № 9438 про недопущення амністії кремлівських воєнних злочинців. Про це повідомляє «Укрінформу».

Зазначається, що 15 активістів вказали свої вимоги на плакатах: «Рада, досить чекати - ухвали закон, покарай злочинців»; «Не закопуй справедливість», «Кожного ката (не) чекає відповідальність», «Їхні злочини мають бути покарані».

Також учасники акції тримали в руках макети літака з написом «МН-17», літака «Іл - 76» та автобуса, розстріляного окупантами у Волновасі, як докази кремлівських злочинів на Донбасі, а також цеглини - як символи зруйнованих від обстрілів будинків.

Під час акції активісти поклали ці «докази» у коробку і закидали зверху землею. Таким чином вони закликали владу не дати поховати кремлівські злочини і покарати винних.

Організатор акції - виконавчий директор Центру громадських свобод Олександра Романцова повідомила, що участь у акції взяли жертви воєнних злочинів, правозахисники, активісти та експерти, щоб не дати депутатам поховати відповідальність за діяння кремлівських злочинців.

«На шостому році окупації та війни на сході Україна досі не ввела належної відповідальності за страшні катування, насильницькі зникнення, зґвалтування та вбивства, які вчиняються на окупованих територіях Донбасу. Тому злочинці легко можуть бути амністовані... Люди, які пережили жахи полону, чекають на справедливість. На шостому році війни Верховній Раді України потрібно зробити сміливий та вирішальний крок на ухвалення закону 9438 та включити його у порядок денний сесії», - зауважила вона.

Романцова додала, що відповідні статті в кримінальному законодавстві встановлять імператив: жодної амністії за міжнародні злочини.

«Верховна Рада вже довгий час ігнорує ухвалення закону про воєнних злочинців, який би не дозволив їм уникнути відповідальності, не чекаючи міжнародних трибуналів. Відсутність визначеного бачення серед українських гравців на міжнародній арені щодо переговорів з Кремлем та сценаріїв деокупації Донбасу – насторожує. Тому прийняття закону є необхідним задля встановлення запобіжників проти реваншу катів українського народу», - пояснює Романцова.

Активістка додала, що саме за цим законом мають бути покарані винні у масових трагедіях, які сталися з українськими громадянами під час Іловайського котла, боїв під Дебальцевим, розстрілу житлових кварталів Маріуполя, розстрілу автобуса під Волновахою, Донецького аеропорту, збитих літаків з українськими військовими та іноземними громадянами (МН17), катувань та знущань над військовополоненими та заручниками.

Як повідомлялося, законопроект № 9438 був внесений у Верховну Раду 12 грудня 2018 року. Метою законопроекту є забезпечення криміналізації, так званих, основних злочинів за міжнародним правом (геноцид, агресія, злочини проти людяності та воєнні злочини); забезпечення виконання міжнародних зобов’язань щодо запобігання безкарності зазначених злочинів; удосконалення правового режиму кримінальної відповідальності за катування у максимальній відповідності з вимогами сучасного міжнародного права.

Проектом пропонується доповнити Кримінальний кодекс новою статтею 8-1 «Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів незалежно від місця їх вчинення», згідно з якою «громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які вчинили агресію (стаття 437), злочини проти людяності (стаття 437-1), воєнні злочини (статті 438-438-6) або геноцид (стаття 442), підлягають кримінальній відповідальності на підставі цього кодексу незалежно від місця вчинення злочину».