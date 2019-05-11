Лукашенко вимагатиме від Росії компенсації за збитки від забрудненої нафти
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Сума компенсації, що збирається вимагати Лукашенко, поки невідома
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що має намір вимагати від РФ компенсації за збитки від надходження забрудненої нафти в нафтопровід «Дружба». Про це йдеться на сайті білоруського президента.
Лукашенко зазначив, що для підрахунку збитків необхідно оцінити ступінь пошкодження обладнання нафтопереробних заводів. «Зараз ми оцінюємо збиток. Зазвичай на місяць-півтора ми заводи зупиняємо поперемінно і починаємо їх кожен рік чистити. Проведемо ревізію і вже остаточна оцінка буде», - заявив він.
Що стосується конкретної суми збитку, вона поки що невідома, але очевидно, що буде дуже велика. «Сказати цю суму я зараз не можу. Вона остаточно буде відома після того, як ми проведем ревізію того, що сталося на Новополоцькому НПЗ, а зараз ми рахуємо збитки», - повідомив президент Білорусі.
Лукашенко вкрай негативно оцінює те, що трапилося. «Розхлябаність і розхитаність на території Росії (а це тисячі кілометрів) - і величезна труба була забруднена отруйною нафтою. За тиждень навіть трубу, по якій прокачується нафта, на 4-5 мм, як кажуть фахівці, з'їдає», - сказав він.
Нагадаємо, 19 квітня в Білорусі заявили про різке погіршення якості нафти, що надходить з території Росії по трубопроводу «Дружба». Зміст хлорорганічних сполук перевищувало норму в десятки разів.
Після цього ряд країн припинили транзит і переробку російської нафти, в, тому числі, і Україна. Зокрема АТ «Укртранснафта» вимушено припинила транзит нафти по магістральному нафтопроводу «Мозир-Броди» (МН «Дружба») 25 квітня.