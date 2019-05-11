Міноборони пояснило, які жителі Донбасу першими отримають російські паспорти



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За даними Міноборони, російські паспорти на Донбасі роздадуть насамперед «силовикам»

Видача російських паспортів мешканцям окупованих територій Донецької та Луганської областей в першу чергу стосуватиметься так званих «силових структур». Про це сказав заступник Міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко, йдеться на сайті Міноборони.

«Є підстави стверджувати, що в першу чергу паспортизація буде проведена в т. зв. «силових структурах» окупаційних адміністрацій. Відтак, і де-факто і де-юре, застосування зброї на незаконно окупованих територіях буде здійснюватися громадянами Російської Федерації, які відтепер матимуть російські паспорти», - підкреслив Петренко.

За його словами, це було предметом серйозної уваги під час засідання Ради безпеки ООН, і підсумком цього стало засудження таких протиправних дій і заклик до Російської Федерації вирішувати всі питання саме в руслі міжнародного права.

Він зауважив, що противник продовжує грубо порушувати Мінські домовленості, існують численні факти застосування забороненого озброєння великого калібру. Якщо взяти характеристику останнього місяця, то по силах ООС масовано застосовувалася і ствольна артилерія, і міномети. Тенденції набуває застосування протитанкових ракетних комплексів, особливо там, де цілі в тактичній глибині дозволяють здійснювати ефективні пуски. Загрозою є факт того, що активно застосовуються снайперські дії.

Петренко наголосив, що на противагу такій ворожій активності здійснюються відповідні заходи щодо покращення тактичного положення, покращення фортифікаційного обладнання, ведення ефективної розвідки усіма силами і засобами для недопущення ураження важливих цілей, і відповідно, загроз життю і здоров’ю українських військовослужбовців.

Нагадаємо, на останньому засіданні уряду було прийнято рішення підготувати перелік посадових осіб РФ, які причетні до організації та реалізації спрощеної процедури видачі російських паспортів на непідконтрольній території Донбасу, до яких має бути застосовано персональні санкції.

Кабмін звернувся через МЗС України до держав світу із закликом також визнати недійсними такі фейкові документи.

Паспорти, які видає Росія громадянам України на тимчасово окупованих територіях Донбасу, будуть визнаватись незаконними та недійсними. Так, був затверджений перелік пунктів із видачі російських паспортів жителям ОРДЛО. Нині до таких належать два російські населені пункти: село Покровське та Новошахтинськ Ростовської області РФ.

А громадян України, які проживають на окупованій території Донбасу і отримають паспорти РФ, хочуть позбавити українських пенсій та соцвиплат.