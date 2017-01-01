Міноборони оприлюднило подробиці про загибель в АТО українського воїна

Військовослужбовець загинув під час артилерійського обстрілу під Старим Айдаром

За минулу добу в районі проведення АТО загинув один військовослужбовець, двоє поранені. Про це під час брифінгу поінформував речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник. «Внаслідок ворожих дій Україна втратила одного свого захисника, який загинув під час артилерійського обстрілу під Старим Айдаром. Один



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Військовослужбовець загинув під час артилерійського обстрілу під Старим Айдаром

За минулу добу в районі проведення АТО загинув один військовослужбовець, двоє поранені. Про це під час брифінгу поінформував речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Внаслідок ворожих дій Україна втратила одного свого захисника, який загинув під час артилерійського обстрілу під Старим Айдаром. Один військовослужбовець зазнав поранень біля Авдіївки, ще один зазнав бойового ураження під Зайцевим», - сказав Мотузяник.

Нагадаємо, минулої доби російсько-терористичні війська 22 рази порушили режим тиші. У випадках, що становили найбільшу небезпеку особовому складу, українські воїни давали агресору адекватну вогневу відповідь.

У наслідок ворожих обстрілів поранено одного військовослужбовця, ще один отримав бойову травму і, нажаль, Україна втратила одного захисника. Штаб АТО висловив співчуття рідним і близьким воїна, який віддав життя за Батьківщину.

Джерело: Укрінформ